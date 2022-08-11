Семьям погибших в Украине россиян присылают похоронки на советских бланках 1974 года (фото)

Согласно "документу", родственники ликвидированных солдат РФ могут рассчитывать на выплаты по законодательству СССР.

В России семьи погибших в ходе полномасштабной войны против Украины военнослужащих получают извещения о смерти, которые выписаны на бланках, напечатанных еще в Советском Союзе. Эти бланки позволяют ходатайствовать о назначении пенсий и льгот, установленных советским законодательством. Об этом в своем телеграм-канале сообщила российская правозащитница Марина Литвинович.

По словам автора публикации, извещения о смерти, приходящие родителям погибших в Украине солдат, были отпечатаны на советском предприятии Гознак почти 50 лет назад — в 1974 году.

Литвинович отметила, что такие "документы" дают право ходатайствовать о назначении выплат по законодательству СССР.

[ + – ] Извещение о смерти Фото: Telegram

"То есть армия еще живет при СССР. Только вот вопрос — еще или уже?" — прокомментировала правозащитница.

Также Литвинович прикрепила фотографию одного из извещений о смерти. В нем указана информация о погибшем на территории Донецкой области ефрейторе, 21-летнем Ударцеве Алексее Аркадьевиче.

"Погиб 09.07.2022 в результате минометного обстрела, исполняя воинский долг на специальной военной операции", — говорится в извещении.

По состоянию на 11 августа, потери российской армии в ходе полномасштабной войны составили около 43 тысяч военнослужащих, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Напомним, недавно российские СМИ показали сюжет, в котором рассказывается история жителя Саратовской области, чей сын погиб во время войны в Украине. Мужчина получил от государства денежную компенсацию, так называемые "гробовые", которую он потратил на новый автомобиль "Лада".

Также мы писали о том, как в середине мая под Харьковом погиб 21-летний российский солдат, который пошел на войну против Украины, чтобы заработать денег на пластическую операцию.