НАТО влаштувало полювання на російський підводний човен біля берегів Норвегії (фото)

Очевидці кажуть, що в них виникло враження, ніби сили Альянсу змусили російську субмарину спливти.

Британський таблоїд Daily Mail повідомив про інцидент, що трапився в Північному морі біля берегів Норвегії. 7 серпня патрульний літак ВПС Великої Британії Poseidon P-8, який називають "мисливцем за підводними човнами", переслідував російський атомний підводний човен класу "Акула". Також за пересуванням російського судна спостерігали норвезькі військові кораблі.

[ + – ] Судно, що переслідувало підводний човен, за словами експерта, схоже на фрегат типу "Фрітьйоф Нансен"

Британський інженер, який працює на норвезькому шельфі, сфотографував кораблі НАТО та російську субмарину, що сплила.

"У неділю ввечері ми бачили британський Poseidon P-8, а в понеділок — кораблі ВМС НАТО і саму субмарину в надводному положенні", — розповів він.

За словами очевидця, у нього склалося враження, що сили НАТО змусили підводний човен спливти. Однак у цьому сумніваються експерти.

[ + – ] Російський підводний човен з'явився над водою наступного дня після того, як сили НАТО почали спостерігати за ним

"Змусити можуть тільки за допомогою глибинних бомб, — сказав науковий співробітник Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Сідхарт Каушал. — Це гра в кішки-мишки між підводними патрулями та країнами, до яких вони наближаються. Підводні човни досить часто ходять по морській поверхні, так безпечніше".

Каушал, вивчивши фото, підтвердив, що на них зображено "Акулу" та припустив, що судно може належати Північному флоту РФ. Біля берегів Норвегії воно могло опинитися на шляху до порту приписки, повертаючись з параду на честь Дня ВМФ Росії, який провели у Санкт-Петербурзі 31 липня.

"Що б не робив там підводний човен, чи то простий транзит, чи щось таємне, норвежці хотіли б стежити за ним за допомогою сил НАТО, — сказав експерт. — У НАТО заявляють, що активність російських підводних човнів перебуває на такому рівні, якого вони не бачили з часів холодної війни.

Видання зазначає, що в липні того ж району британський військовий корабель відстежив пересування двох російських підводних човнів, коли вони заходили в Північне море.

Нагадаємо, на початку липня ВМФ Росії отримав найдовший з відомих підводний човен "Бєлгород", він був переданий у порт Сєвєродвінська. Виробник називає підводне судно дослідницьким, проте експерти вважають, що воно призначене для шпигунства та може нести ядерні ракети.

30 червня ЗМІ повідомляли, що РФ вивела п'ять із семи підводних човнів із Севастополя. Чотири з них перебувають у стані готовності до ведення бойових дій, а ще один підводний човен — на ходових випробуваннях. Усі субмарини є носіями крилатих ракет типу "Калібр", які росіяни використовують для завдання ударів по українських містах.