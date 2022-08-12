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Военный Фокус

НАТО устроило охоту на российскую подлодку у берегов Норвегии (фото)

российская подлодка у берегов Норвегии, охота НАТО на подлодку, военные корабли
Фото: dailymail.co.uk | В НАТО отмечают, что такой активности российского подводного флота не было со времен Холодной войны

Очевидцы говорят, что у них создалось впечатление, будто силы Альянса заставили российскую субмарину всплыть.

Британский таблоид Daily Mail сообщил об инциденте, который произошел в Северном море у берегов Норвегии. 7 августа патрульный самолет ВВС Великобритании Poseidon P-8, который называют "охотником за подлодками", преследовал российскую атомную подводную лодку класса "Акула". Также за передвижением российского судна наблюдали норвежские военные корабли.

Преследовавшее подлодку судно, по словам эксперта, похоже на фрегат типа "Фритьоф Нансен"
Преследовавшее подлодку судно, по словам эксперта, похоже на фрегат типа "Фритьоф Нансен"

Британский инженер, работающий на норвежском шельфе, сфотографировал корабли НАТО и всплывшую российскую субмарину.

"В воскресенье вечером мы видели британский Poseidon P-8, а в понедельник — корабли ВМС НАТО и саму субмарину в надводном положении", — рассказал он.

По словам очевидца, у него сложилось впечатление, что силы НАТО заставили подлодку всплыть. Однако в этом сомневаются эксперты.

Российская подлодка появилась над водой на следующий день после того, как силы НАТО стали наблюдать за ней
Российская подлодка появилась над водой на следующий день после того, как силы НАТО стали наблюдать за ней

"Заставить могут только с помощью глубинных бомб, — сказал научный сотрудник Королевского Объединенного института оборонных исследований Сидхарт Каушал. — Это игра в кошки-мышки между подводными патрулями и странами, к которым они приближаются. Подводные лодки довольно часто ходят по морской поверхности, так безопаснее".

Каушал, изучив фотографии, подтвердил, что на них изображена "Акула" и предположил, что судно может относиться к Северному флоту РФ. У берегов Норвегии оно могла оказаться по пути в порт приписки, возвращаясь с парада в честь Дня ВМФ России, который провели в Санкт-Петербурге 31 июля.

"Что бы ни делала там подлодка, будь то простой транзит или что-то тайное, норвежцы хотели бы следить за ней с помощью сил НАТО, — сказал эксперт. — В НАТО заявляют, что активность российских подводных лодок находится на таком уровне, которого они не видели со времен холодной войны".

Издание отмечает, что в июле в том же районе британский военный корабль отследил передвижения двух российских подводных лодок, когда они заходили в Северное море.

Напомним, в начале июля ВМФ России получил самую длинную из известных подводную лодку "Белгород", она была передана в порт Северодвинска. Производитель называет подводное судно исследовательским, однако эксперты считают, что оно предназначено для шпионажа и может нести ядерные ракеты.

30 июня СМИ сообщали, что РФ вывела пять из семи подводных лодок из Севастополя. Четыре из них находятся в состоянии готовности к ведению боевых действий, а еще одна подлодка — на ходовых испытаниях. Все субмарины являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", которые россияне используют для нанесения ударов по украинским городам.