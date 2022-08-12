НАТО устроило охоту на российскую подлодку у берегов Норвегии (фото)

Очевидцы говорят, что у них создалось впечатление, будто силы Альянса заставили российскую субмарину всплыть.

Британский таблоид Daily Mail сообщил об инциденте, который произошел в Северном море у берегов Норвегии. 7 августа патрульный самолет ВВС Великобритании Poseidon P-8, который называют "охотником за подлодками", преследовал российскую атомную подводную лодку класса "Акула". Также за передвижением российского судна наблюдали норвежские военные корабли.

[ + – ] Преследовавшее подлодку судно, по словам эксперта, похоже на фрегат типа "Фритьоф Нансен"

Британский инженер, работающий на норвежском шельфе, сфотографировал корабли НАТО и всплывшую российскую субмарину.

"В воскресенье вечером мы видели британский Poseidon P-8, а в понедельник — корабли ВМС НАТО и саму субмарину в надводном положении", — рассказал он.

По словам очевидца, у него сложилось впечатление, что силы НАТО заставили подлодку всплыть. Однако в этом сомневаются эксперты.

[ + – ] Российская подлодка появилась над водой на следующий день после того, как силы НАТО стали наблюдать за ней

"Заставить могут только с помощью глубинных бомб, — сказал научный сотрудник Королевского Объединенного института оборонных исследований Сидхарт Каушал. — Это игра в кошки-мышки между подводными патрулями и странами, к которым они приближаются. Подводные лодки довольно часто ходят по морской поверхности, так безопаснее".

Каушал, изучив фотографии, подтвердил, что на них изображена "Акула" и предположил, что судно может относиться к Северному флоту РФ. У берегов Норвегии оно могла оказаться по пути в порт приписки, возвращаясь с парада в честь Дня ВМФ России, который провели в Санкт-Петербурге 31 июля.

"Что бы ни делала там подлодка, будь то простой транзит или что-то тайное, норвежцы хотели бы следить за ней с помощью сил НАТО, — сказал эксперт. — В НАТО заявляют, что активность российских подводных лодок находится на таком уровне, которого они не видели со времен холодной войны".

Издание отмечает, что в июле в том же районе британский военный корабль отследил передвижения двух российских подводных лодок, когда они заходили в Северное море.

Напомним, в начале июля ВМФ России получил самую длинную из известных подводную лодку "Белгород", она была передана в порт Северодвинска. Производитель называет подводное судно исследовательским, однако эксперты считают, что оно предназначено для шпионажа и может нести ядерные ракеты.

30 июня СМИ сообщали, что РФ вывела пять из семи подводных лодок из Севастополя. Четыре из них находятся в состоянии готовности к ведению боевых действий, а еще одна подлодка — на ходовых испытаниях. Все субмарины являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", которые россияне используют для нанесения ударов по украинским городам.