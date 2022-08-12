"Щурів треба труїти": голова РНБО хоче шукати зрадників у всіх держорганах (відео)

За словами Олексія Данілова, немає значення, на яких посадах перебувають зрадники. Секретар РНБО впевнений, що "щурів треба знаходити й труїти", оскільки це питання нацбезпеки.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов вважає, що всіх громадян України слід перевірити на причетність до співпраці з Російською Федерацією. Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Якби в мене була можливість перевірити всіх громадян нашої країни на причетність до співпраці з РФ, я б це обов'язково робив", — зокрема, прокоментував він, відповідаючи на запитання ведучого, чи довіряє він своєму оточенню.

При цьому глава РНБО наголосив, що зрадників треба знаходити незалежно від тих посад, які вони обіймають.

"Не має значення, де ті кроти сьогодні сидять — у тих чи інших місцях. Нам треба цих щурів знаходити, нам їх треба труїти, труїти й труїти. Нам потрібно, щоб жодного з них не залишилося на нашій території, тому що це питання нашої національної безпеки", — уточнив Данілов.

Секретар вважає, що присутність "кротів" у будь-яких держорганах є вкрай небезпечною. Це пов'язано з тим, що Росія не відступає від своєї головної мети — знищення України як держави, і для цього країна-агресор використовує всі можливості.

Нагадаємо, вчора, 11 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про початок розслідування щодо "військового з високим званням", який розповідав журналістам про плани Збройних Сил України. ЗМІ назвали кілька прізвищ генералів, щодо яких може проводитися розслідування.

Раніше глава РНБО Олексій Данілов присоромив українських чоловіків, які виїжджають в інші країни під час війни. За його словами, чоловіки, які не бажають воювати, повинні допомагати українській армії, а не платити податки закордоном.