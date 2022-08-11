Розповідав ЗМІ про плани ЗСУ: СБУ розпочало розслідування проти топвійськового

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про початок розслідування щодо "військового з високим званням". ЗМІ вже назвали прізвища кількох генералів.

Служба безпеки України розслідує витік важливої військової інформації, який стався під час інтерв'ю українського військового з високим званням. Про це у Facebook написала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Днями СБУ встановлено, що в інтерв'ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості щодо змісту стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій", — прокоментувала вона.

Маляр уточнила, що щодо цього факту ведеться слідство у встановленому законом порядку.

За словами заступниці міністра, розголошення подібної інформації зриває плани ЗСУ, оскільки ворог може скоригувати свої плани та використовувати отримані дані проти України.

Декілька видань опублікувало прізвища тих, щодо кого СБУ, ймовірно, проводить розслідування, з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Версія перша: Марченко

Як пише "Бабель", йдеться про генерала Дмитра Марченка, який дав інтерв'ю виданню "РБК-Україна". Розмову з військовим було опубліковано на сайті агентства вчора, 10 серпня.

Сайт delo.ua також натякає на те, що Маляр говорить про генерала Марченка, який, зокрема, сказав журналістам про те, що знищення Кримського мосту є необхідним заходом, щоб позбавити Росію можливості надавати резерви та посилювати свої війська з території країни-агресора.

Версія друга: Кривоніс

Видання "Страна" з посиланням на власні джерела, зі свого боку, наголошує, що слідство ведеться щодо генерала Сергія Кривоноса, першого заступника командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Військовий минулого тижня дав інтерв'ю виданню "Радіо НВ", яке Ганна Маляр розкритикувала у соцмережах.

"Шановний журналіст і не менш шановний колишній високопоставлений військовий ведуть в ефірі розмову про те, як потрібно інформаційно дурити ворога. І наводять конкретні приклади реальних заяв", — прокоментувала вона.

Маляр додала, що це "приклад прямої шкоди роботі ЗСУ".

Нагадаємо, СБУ затримала військового експерта, який працював на спецслужби РФ. Житель Києва за завданням кураторів збирав розвіддані про закупівлю та постачання іноземного озброєння в Україну.

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