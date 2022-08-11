Рассказывал СМИ о планах ВСУ: СБУ начало расследование против топ-военного

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила о начале расследования в отношении "военного с высоким званием". СМИ уже назвали фамилии нескольких генералов.

Служба безопасности Украины расследует утечку важной военной информации, которая произошла во время интервью украинского военного с высоким званием. Об этом у себя в Facebook написала замминистра обороны Анна Маляр.

"На днях СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных сил Украины, вопросах подготовки, организации ведения боевых действий", – прокомментировала она.

Маляр уточнила, что по поводу данного факта ведется следствие в установленном законом порядке.

По словам замминистра, разглашение подобного рода информации срывает планы ВСУ, так как враг может скорректировать свои планы и использовать полученные данные против Украины.

Несколько изданий опубликовало фамилии тех, в отношении кого СБУ вероятно проводит расследование, со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Версия первая: Марченко

Как пишет "Бабель", речь идет о генерале Дмитрии Марченко, который дал интервью изданию "РБК-Украина". Разговор с военным был опубликован на сайте агентства вчера, 10 августа.

Сайт delo.ua также намекает на то, что Маляр говорит о генерале Марченко, который, в частности, сказал журналистам о том, что что уничтожение Крымского моста является необходимой мерой, чтобы лишить Россию возможности предоставлять резервы и усиливать свои войска с территории страны-агрессора.

Версия вторая: Кривонос

Издание "Страна" со ссылкой на собственные источники, в свою очередь, подчеркивает, что следствие ведется в отношении генерала Сергея Кривоноса, первом заместителе командующего Силами специальных операций ВСУ.

Военный на прошлой неделе дал интервью изданию "Радио НВ", которое Анна Маляр раскритиковала в соцсетях.

"Уважаемый журналист и не менее уважаемый бывший высокопоставленный военный ведут в эфире разговор о том, как нужно информационно обманывать врага. И приводят конкретные примеры реальных заявлений", — прокомментировала она.

Маляр добавила, что это "пример прямого вреда работе ВСУ".

Напомним, СБУ задержала военного эксперта, работавшего на спецслужбы РФ. Житель Киева по заданию кураторов собирал разведданные о закупке и поставках иностранного вооружения в Украину.

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