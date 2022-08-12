"Крыс надо травить": глава СНБО хочет искать предателей во всех госорганах (видео)

По словам Алексея Данилова, не имеет значения, на каких должностях находятся предатели. Секретарь СНБО уверен, что "крыс надо находить и травить", так как это вопрос нацбезопасности.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что всех граждан Украины надо проверить на причастность к сотрудничеству с Российской Федерацией. Об этом он заявил в интервью "Радио НВ".

"Если бы у меня была возможность проверить всех граждан нашей страны на причастность к сотрудничеству с РФ, я бы это обязательно делал", – в частности, прокомментировал он, отвечая на вопрос ведущего доверяет ли он своему окружению.

При этом глава СНБО подчеркнул, что предателей надо находить вне зависимости от тех должностей, которые они занимают.

"Не имеет значения, где те кроты на сегодняшний день сидят – в тех или иных местах. Нам надо этих крыс находить, нам их нужно травить, травить и травить. Нам нужно, чтобы ни одной из них не осталось на нашей территории, потому что это вопрос нашей национальной безопасности", – уточнил Данилов.

Секретарь считает, что присутствие "кротов" в любых госорганах является крайне опасным. Это связано с тем, что Россия не отступает от своей главной цели – уничтожения Украины как государства, и для этого страна-агрессор использует все возможности.

Напомним, вчера, 11 августа, замминистра обороны Анна Маляр сообщила о начале расследования в отношении "военного с высоким званием", который рассказывал журналистам о планах Вооруженных сил Украины. СМИ назвали несколько фамилий генералов, в отношении которых может вестись расследование.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов пристыдил украинских мужчин, которые выезжают в другие страны во время войны. По его словам, не желающие воевать мужчины должны помогать украинской армии, а не платить налоги заграницей.