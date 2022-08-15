"Напівперемоги бути не може": директор "Повернись живим" Чмут про переговори з РФ

Єдиний випадок, коли Київ може вступати в контакти з Москвою, повна капітуляція Росії, вважає глава організації.

Переговори з РФ про закінчення війни неможливі, оскільки це спричинило б довгострокові наслідки як велика війна з Росією. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"По-перше, з Росією про щось домовлятися — це вже така собі історія. І мені дуже б не хотілося, щоб Україна вступала з Росією в якісь переговори. Хіба про капітуляцію чи повернення нам усіх окупованих територій", — сказав керівник організації.

За словами Чмута, під час повномасштабної війни з РФ ставки підвищилися так, що або українська армія перемагає на полі бою, або програє, оскільки "напівперемоги не може бути".

"Якщо зараз буде якесь перемир'я, як це було в 14 році, то через рік, два, три, вісім, вісімнадцять буде нова велика війна. І ту війну з великою ймовірністю ми точно програємо", — сказав Чмут.

Нагадаємо, 26 липня "Повернись живим" повідомили про придбання комплексу БПЛА "Байрактар ТБ2" для ЗСУ.

Раніше фонд передав до ЗСУ 300 латвійських дронів Atlas із захищеним каналом зв'язку.

Також ми писали про те, як директор фонду "Повернися живим" Тарас Чмут анонсував новий проєкт зі збирання коштів на проєкт рівня "Байрактар 2.0".