"Полупобеды быть не может": директор "Повернись живим" Чмут о переговорах с РФ

Единственный случай, при котором Киев может вступать в контакты с Москвой, может быть полная капитуляция России, считает глава организации.

Переговоры с РФ об окончании войны невозможны, так как это повлекло бы долговременные последствия в виде большой войны с Россией. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Во-первых, с Россией о чем-то договариваться – это уже этакая история. И мне очень бы не хотелось, чтобы Украина вступала с Россией в какие-то переговоры. Разве о капитуляции или возвращении нам всех оккупированных территорий", — сказал руководитель организации.

По словам Чмута, в ходе полномасштабной войны с РФ ставки повысились таким образом, что либо украинская армия побеждает на поле боя, либо проигрывает, так как "полупобеды быть не может".

"Если сейчас будет какое-то перемирие, как это было в 14 году, то через год, два, три, восемь, восемнадцать будет новая большая война. И ту войну с большой долей вероятности мы точно проигрываем", — сказал Чмут.

Напомним, 26 июля "Повернись живим" сообщили о приобретении комплекса БПЛА "Байрактар ТБ2" для ВСУ.

Ранее фонд передал в ВСУ 300 латвийских дронов Atlas с защищенным каналом связи.

Также мы писали о том, как директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут анонсировал новый проект по сбору средств на проект уровня "Байрактар 2.0".