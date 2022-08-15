ЗС РФ обстріляли житловий район Харкова з "Градів": постраждали 7 людей, є загиблий (фото)

Ворог вів масований обстріл Салтівки. Снаряди потрапляли у житлові будинки, на дитячі майданчики та територію храму. Через вибух у гаражному кооперативі спалахнула пожежа.

Російські війська вранці 15 серпня обстріляли Харків, в результаті 7 людей поранено та 1 людина — загинула. Про це написав у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили про госпіталізацію 4 осіб, 2 з них — у важкому стані. 1 людині надали допомогу на місці.

Медичні та рятувальні служби продовжують працювати на місцях прильотів снарядів, зазначив Синєгубов.

Пізніше він додав, що після ранкового обстрілу Салтівки до медиків звернулися ще двоє постраждалих: 80-річну харків'янку госпіталізували, її стан — середній. Жінці 69-ти років спеціалісти допомогли на місці.

"Жодних військових об'єктів там не було і бути не могло. Говорив з першого дня і не втомлюся повторювати: ця війна — геноцид та знищення українського народу", ' відреагував на ворожі обстріли мер міста Ігор Терехов.

Начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов повідомив про смерть у лікарні однієї із постраждалих.

Обстріл Салтівки з РСЗВ — куди прилетіли снаряди

Російські окупанти, за даними Харківського ДСНС, вели масований обстріл Салтівського району із реактивних систем залпового вогню.

Снаряди поцілили в житлові будинки, на дитячі майданчики, територію храму, магазин, гаражний кооператив та по зупинці громадського транспорту.

Фахівці ДСНС гасили пожежу на території гаражного кооперативу після прильоту — спалахнув гараж на площі 30 кв.м. Для ліквідації пожежі та наслідків обстрілів залучили 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС.

[ + – ] Армія РФ обстріляла Харків із "Граду" і поцілила в зупинку громадського транспорту

Військовослужбовець Олексій Коновалов, який надав першу медичну допомогу двом пораненим після обстрілу, підкреслив у коментарі "Суспільному", що ЗС РФ вистрілили в житловий масив вранці, коли люди почали займатися своїми справами.

"Прилетіло з півночі, це "Гради". Усі чудово знають, що тут — житлові квартали. Навіть натяку немає на військову інфраструктуру", — сказав він.

Болвінов додав, що обстріл вели з "Граду" некерованими снарядами калібру 122 мм, якими працюють для загальної вогневої підтримки дивізій та бригад, ураження живої сили, бронетехніки, польових укріплень та створення вогнищ загоряння.

"Це тероризм — використовувати РСЗВ у житловому, спальному районі. Це тероризм — обстрілювати снарядами дитячі майданчики. У зруйнованому терористами районі", — сказав Болвінов.

Фокус 12 серпня писав про нічний обстріл Харкова. Того дня одна із 4 ракет, випущених із ЗРК "С-300", поцілила у навчальний заклад у Слобідському районі міста.

Днем раніше ЗС РФ поцілили ракетою у житловий двір однієї з багатоповерхівок Харкова, снаряд летів із Бєлгородської області.