Армія РФ обстріляла Харків: ракета потрапила у двір житлового будинку у центрі міста (фото)
Правоохоронці встановили, що ЗС РФ випустили по Харкову ракети типу С-300 з Бєлгородської області. У центрі міста пошкоджено автомобілі й офісну будівлю.
Російські війська в ніч проти 11 серпня обстріляли Харків, снаряд потрапив у двір житлового будинку. Про це повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.
Окупанти почали обстрілювати Харків о 04:28 ранку, всього було 4 прильоти один за одним, заявив градоначальник.
"Є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі. Повторю житлового будинку! Слава Богу, що всі живі й ніхто не поранений", — зауважив він.
Терехов показав результати прильоту у двір житлового будинку в центрі Харкова. У ДСНС у Харкові заявили про пошкодження одноповерхової офісної будівлі. Ракетний удар пошкодив будинки, вікна квартир та автомобілі.
Київська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Правоохоронці заздалегідь встановили, що ракети типу С-300 війська РФ випустили з території Бєлгородської області.
Обстріли ЗС РФ у Харківській області
Ворожа армія продовжує масовані обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського й Ізюмського районів, зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Другий день поспіль окупанти безперервно обстрілювали село Циркуни. Синєгубов додав, що за 10 серпня зафіксовано 12 обстрілів села, сталося 10 пожеж.
"Зруйновано приватні будинки, господарські будівлі, магазини, кафе, гаражі. Поранення отримала жінка 76 років, її стан середній. У Чугуївському районі через обстріл горіла трава та лісосмуга", — поінформував він.
Бойові дії на Харківському напрямку продовжуються, росіяни завдавали авіаударів по позиціях ЗСУ. Загарбники намагалися наступати в районі Уд, Петрівки та Гусарівки, але зазнали великих втрат і відступили, підсумував голова ОВА.
Нагадаємо, що 8 серпня армія Росії обстріляла з РСЗВ житловий район Харкова Павлове Поле, того дня загинув 1 мирний житель.
Уночі 8 серпня окупанти стріляли з артилерії по Харківській області й убили 2 людей, снаряди потрапляли в житлові будинки. Увечері 4 серпня російські військові завдали масованих ударів по Шевченківському та Індустріальному районам Харкова.
У ніч проти 30 липня Слобідський та Новобаварський райони Харкова були обстріляні ракетами з установок С-300.