Армія РФ обстріляла Харків: ракета потрапила у двір житлового будинку у центрі міста (фото)

Правоохоронці встановили, що ЗС РФ випустили по Харкову ракети типу С-300 з Бєлгородської області. У центрі міста пошкоджено автомобілі й офісну будівлю.

Російські війська в ніч проти 11 серпня обстріляли Харків, снаряд потрапив у двір житлового будинку. Про це повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.

Окупанти почали обстрілювати Харків о 04:28 ранку, всього було 4 прильоти один за одним, заявив градоначальник.

"Є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі. Повторю житлового будинку! Слава Богу, що всі живі й ніхто не поранений", — зауважив він.

Терехов показав результати прильоту у двір житлового будинку в центрі Харкова. У ДСНС у Харкові заявили про пошкодження одноповерхової офісної будівлі. Ракетний удар пошкодив будинки, вікна квартир та автомобілі.

Київська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Правоохоронці заздалегідь встановили, що ракети типу С-300 війська РФ випустили з території Бєлгородської області.

Обстріли ЗС РФ у Харківській області

Ворожа армія продовжує масовані обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського й Ізюмського районів, зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Другий день поспіль окупанти безперервно обстрілювали село Циркуни. Синєгубов додав, що за 10 серпня зафіксовано 12 обстрілів села, сталося 10 пожеж.

[ + – ] Росіяни безперервно обстрілювали житлові будинки в селі Циркуни

"Зруйновано приватні будинки, господарські будівлі, магазини, кафе, гаражі. Поранення отримала жінка 76 років, її стан середній. У Чугуївському районі через обстріл горіла трава та лісосмуга", — поінформував він.

Бойові дії на Харківському напрямку продовжуються, росіяни завдавали авіаударів по позиціях ЗСУ. Загарбники намагалися наступати в районі Уд, Петрівки та Гусарівки, але зазнали великих втрат і відступили, підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, що 8 серпня армія Росії обстріляла з РСЗВ житловий район Харкова Павлове Поле, того дня загинув 1 мирний житель.

Уночі 8 серпня окупанти стріляли з артилерії по Харківській області й убили 2 людей, снаряди потрапляли в житлові будинки. Увечері 4 серпня російські військові завдали масованих ударів по Шевченківському та Індустріальному районам Харкова.

У ніч проти 30 липня Слобідський та Новобаварський райони Харкова були обстріляні ракетами з установок С-300.