Війська РФ обстріляли ракетами Харківську область: загинули люди (фото)

Штаб оборони України зафіксував понад 5 запусків ракет із Росії. Снаряди прилітали в житлові будинки, у Черкаських Тишках і Печенігах загинули пенсіонерки.

Російські окупанти обстрілювали з артилерії Харків і населені пункти в області, загинули 2 особи. Про це написав у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Після обстрілів Харківського району горіли дачні будинки та господарські споруди. У Черкаських Тишках через влучення снарядів загинула 62-річна жінка. Госпіталізували 2 постраждалих: 84-річну жінку та 62-річного чоловіка.

Штаб оборони зафіксував понад 5 запусків ракет із Росії, попередньо, снаряди випускали із ЗРК С-300.

"Частина з них здетонувала раніше пункту призначення", — зазначив голова ОВА.

[ + – ] Одна з російських ракет потрапила в приватний будинок селища Печеніги

Одна з ракет після 01:00 влучила в приватний будинок селища Печеніги Чугуївського району, внаслідок загинула 72-річна жінка.

Російські військові обстрілювали з артилерії Богодухівський, Ізюмський і Чугуївський райони. У Богодухівському районі росіяни вогнем знищили 28 га пшениці. Протягом доби було кілька обстрілів різних господарств.

В Ізюмському зафіксували потрапляння по відкритих територіях. Госпіталізовано 72-річну жінку.

Бойові дії в Харківській області — дані Генштабу ЗСУ

Війська РФ зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру в Золочеві, Прудянці, Дементіївці, Питомнику, Руській Лозовій, Руських і Черкаських Тишках, Кутузівці, Старому Салтові, Чугуєві та Асіївці, зазначали в Генштабі ЗСУ.

У районі Гусарівки та Верхнього Салтова загарбники працювали авіацією.

Східне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії повідомило про знищення російських спецназівців і складу з боєприпасами на півночі Харківської області.

[ + – ] Українські військові знищили спецназ РФ та склад із боєприпасами на півночі Харківської області

"Розвідники зафіксували факт розвантаження артилерійських боєприпасів. Гвардійці передали координати артилеристам, після чого здійснили коригування вогню", — розповіло командування.

Обстріли Харкова — снаряд влучив в адмінбудівлю

Синєгубов поінформував про обстріл Київського району Харкова. Снаряди влучили в адміністративну будівлю, у кількох місцях горіла покрівля. Постраждалих унаслідок атаки не було.

[ + – ] У кількох місцях адмінбудівлі горіла покрівля

Мер міста Ігор Терехов підтвердив обстріл Київського району. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про запуск трьох ракет із Бєлгорода.

"Попередньо приліт по інфраструктурному об'єкту. Вибухів було не менше семи", — зазначив Терехов.

Нагадаємо, що ввечері 4 серпня ЗС РФ завдали ударів з РСЗВ по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова.

У ніч на 4 серпня російські військові завдали удару по Харкову комплексами "Іскандер" та С-300 з Бєлгородської області. У Немишлянському районі постраждала адміністративна будівля.