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Війська РФ обстріляли ракетами Харківську область: загинули люди (фото)

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Фото: Настоящее Время | Наслідки одного з обстрілів житлових будинків Харкова

Штаб оборони України зафіксував понад 5 запусків ракет із Росії. Снаряди прилітали в житлові будинки, у Черкаських Тишках і Печенігах загинули пенсіонерки.

Російські окупанти обстрілювали з артилерії Харків і населені пункти в області, загинули 2 особи. Про це написав у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Після обстрілів Харківського району горіли дачні будинки та господарські споруди. У Черкаських Тишках через влучення снарядів загинула 62-річна жінка. Госпіталізували 2 постраждалих: 84-річну жінку та 62-річного чоловіка.

Штаб оборони зафіксував понад 5 запусків ракет із Росії, попередньо, снаряди випускали із ЗРК С-300.

"Частина з них здетонувала раніше пункту призначення", — зазначив голова ОВА.

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Одна з російських ракет потрапила в приватний будинок селища Печеніги

Одна з ракет після 01:00 влучила в приватний будинок селища Печеніги Чугуївського району, внаслідок загинула 72-річна жінка.

Російські військові обстрілювали з артилерії Богодухівський, Ізюмський і Чугуївський райони. У Богодухівському районі росіяни вогнем знищили 28 га пшениці. Протягом доби було кілька обстрілів різних господарств.

В Ізюмському зафіксували потрапляння по відкритих територіях. Госпіталізовано 72-річну жінку.

Бойові дії в Харківській області — дані Генштабу ЗСУ

Війська РФ зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру в Золочеві, Прудянці, Дементіївці, Питомнику, Руській Лозовій, Руських і Черкаських Тишках, Кутузівці, Старому Салтові, Чугуєві та Асіївці, зазначали в Генштабі ЗСУ.

У районі Гусарівки та Верхнього Салтова загарбники працювали авіацією.

Східне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії повідомило про знищення російських спецназівців і складу з боєприпасами на півночі Харківської області.

Українські військові знищили спецназ РФ та склад із боєприпасами на півночі Харківської області

"Розвідники зафіксували факт розвантаження артилерійських боєприпасів. Гвардійці передали координати артилеристам, після чого здійснили коригування вогню", — розповіло командування.

Обстріли Харкова — снаряд влучив в адмінбудівлю

Синєгубов поінформував про обстріл Київського району Харкова. Снаряди влучили в адміністративну будівлю, у кількох місцях горіла покрівля. Постраждалих унаслідок атаки не було.

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У кількох місцях адмінбудівлі горіла покрівля

Мер міста Ігор Терехов підтвердив обстріл Київського району. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про запуск трьох ракет із Бєлгорода.

"Попередньо приліт по інфраструктурному об'єкту. Вибухів було не менше семи", — зазначив Терехов.

Нагадаємо, що ввечері 4 серпня ЗС РФ завдали ударів з РСЗВ по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова.

У ніч на 4 серпня російські військові завдали удару по Харкову комплексами "Іскандер" та С-300 з Бєлгородської області. У Немишлянському районі постраждала адміністративна будівля.