Войска РФ обстреляли ракетами Харьковскую область: погибли люди (фото)

Штаб обороны Украины зафиксировал более 5 запусков ракет из России. Снаряды прилетали в жилые дома, в Черкасских Тишках и Печенегах погибли пенсионерки.

Российские оккупанты обстреливали из артиллерии Харьков и населенные пункты в области, погибли 2 человека. Об этом написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

После обстрелов Харьковского района горели дачные дома и хозяйственные постройки. В Черкасских Тишках из-за попадания снарядов погибла 62-летняя женщина. Госпитализировали 2 пострадавших: 84-летнюю женщину и 62-летнего мужчину.

Штаб обороны зафиксировал более 5 запусков ракет из России, предварительно, снаряды выпускали из ЗРК С-300.

"Часть из них сдетонировала раньше пункта назначения", – отметил глава ОВА.

[ + – ] Одна из российских ракет попала в частный дом поселка Печенеги

Одна из ракет после 1:00 попала в частный дом поселка Печенеги Чугуевского района, в результате погибла 72-летняя женщина.

Российские военные обстреливали из артиллерии Богодуховский, Изюмский, и Чугуевский районы. В Богодуховском районе россияне огнем уничтожили 28 гектаров пшеницы. В течение суток было несколько обстрелов разных хозяйств.

В Изюмском зафиксировали попадание по открытым территориям. Госпитализирована 72-летняя женщина.

Боевые действия в Харьковской области – данные Генштаба ВСУ

Войска РФ из ствольной и реактивной артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру в Золочеве, Прудянке, Дементиевке, Питомнике, Русской Лозовой, Русских и Черкасских Тишках, Кутузовке, Старом Салтове, Чугуеве и Асеевке, отмечали в Генштабе ВСУ.

В районе Гусаровки и Верхнего Салтова захватчики работали авиацией.

Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии сообщило об уничтожении российских спецназовцев и склада с боеприпасами на севере Харьковской области.

[ + – ] Украинские военные уничтожили спецназ РФ и склад с боеприпасами на севере Харьковской области

"Разведчики зафиксировали факт разгрузки артиллерийских боеприпасов. Гвардейцы передали координаты артиллеристам, после чего произвели корректировку огня", – рассказало командование.

Обстрелы Харькова – снаряд попал в админздание

Синегубов проинформировал об обстрелах Киевского района Харькова. Снаряды попали в административное здание, в нескольких местах горела кровля. Пострадавших в результате атаки не было.

[ + – ] В нескольких местах админздания горела кровля

Мэр города Игорь Терехов подтвердил обстрелы Киевского района. В местных Telegram-каналах сообщали о запуске трех ракет из Белгорода.

"Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи", – отметил Терехов.

Напомним, что вечером 4 августа ВС РФ нанесли удары из РСЗО по Шевченковскому и Индустриальному районам Харькова.

В ночь на 4 августа российские военные нанесли удар по Харькову комплексами "Искандер" и С-300 из Белгородской области. В Немышлянском районе пострадало административное здание.