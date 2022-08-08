ВСУ отбили наступление российских войск возле Песок, Марьинки и Авдеевки, — Генштаб

По данным военного командования, украинские военнослужащие также ликвидировали несколько вражеских ДРГ, пытавшихся прорваться на мирную территорию.

В течение минувших суток подразделения Вооруженных сил Украины отбили наступление ВС РФ в районе Авдеевки, Песок и Марьинки. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 8 августа.

На Волынском и Полесском направлениях активных действий противника не зафиксировано. ВС РФ продолжают размещать на указанном участке системы противовоздушной обороны.

На Сиверском направлении оккупанты сосредотачивают в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. На Харьковском направлении ВС РФ из ствольной и реактивной артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру в Золочеве, Прудянке, Дементиевке, Питомнике, Русской Лозовой, Русских и Черкасских Тишках, Кутузовке, Старом Салтове, Чугуеве и Асеевке. В районе Гусаровки и Верхнего Салтова захватчики осуществляли авиаудары.

На Славянском направлении оккупанты обстреливали Большую Камышеваху, Вернополье, Сулиговку, Ридне, Дубровное, Грушеваху, Богородичное, Норцовку и Долину, а рядом с Залиманом зафиксирован авиационный удар.

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Пески — наши. Украинские военные отбили атаки оккупантов на нескольких направлениях

На Краматорском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии ВС РФ открывали огонь возле Краматорска, Северска, Серебрянки, Григорьевки и Спирного. Рядом с Григорьевкой и Ивано-Дарьевкой в течение суток осуществлялись авиаудары. Для улучшения своего тактического положения российские войска вели наступление в районе Верхнекаменского, но были вынуждены отступить из-за потерь.

На Бахмутском направлении захватчики обстреливали объекты военной и гражданской инфраструктуры в Бахмуте, Часов Яре, Соледаре, Зайцево, Яковлевке, Белогоровке и Бахмутском. Также ВС РФ задействовали армейскую авиацию в районе Бахмута, Яковлевки и Зайцево. Вражеские ДРГ были обнаружены и ликвидировали рядом с Бахмутским, Бахмутом и Яковлевкой. Помимо этого, ВСУ отбили наступление российских войск в районе Бахмута, Вершины, Зайцево и Яковлевки.

На Авдеевском направлении из артиллерии враг стрелял по районам Авдеевки, Песок, Невельского, Красногоровки и Курахово. Вражеские авиаудары зафиксированы возле Нью-Йорка, Красногоровки, Марьинки и Юрьевки. ВС РФ в течение суток вели наступление в районе Песок, Невельского и Авдеевки, но были вынуждены отступить из-за потерь.

На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики вели военной и гражданской инфраструктуры в Новомихайловке, Константиновке, Шевченко, Орехове, Малой Токмачке, Новоданиловке, Времовке, Новоселке, Белогорье, Степном и Полтавке. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Владимировки и Новоселки. Кроме этого, ВС РФ вели наступление возле в направлении Марьинки и Шевченко, но из-за огневого сопротивления ВСУ были вынуждены отступить.

На Южнобужском направлении ВС РФ сосредоточили усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении контрнаступления украинской армии. На указаном участке фронта, по данным штаба, захватчики активно ведут аэроразведку. В течение минувших суток ВС РФ из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков осуществляли обстрелы вдоль всей линии столкновения. Также зафиксированы авиационные удары в районах Ольгино, Новогригорьевки и Андреевки.

[ + – ] ВСУ отбили наступление россиян возле Песок, Авдеевки и Марьинки [ + – ] ВСУ отбили наступление россиян возле Песок, Авдеевки и Марьинки

Напомним, ранее британская разведка сообщала о ликвидации 10 российских генералов в ходе полномасштабной войны в Украине.

Также сообщалось, что ВС РФ готовятся к масштабному контрнаступлению украинской армии, минируя ядерные объекты на оккупированных территориях.