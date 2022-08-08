ЗСУ відбили наступ російських військ біля Пісків, Мар'їнки й Авдіївки, — Генштаб

За даними військового командування, українські військовослужбовці також ліквідували кілька ворожих ДРН, які намагалися прорватися на мирну територію.

Протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України відбили наступ ЗС РФ у районі Авдіївки, Пісоків і Мар'їнки. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 8 серпня.

На Волинському та Поліському напрямах активних дій противника не зафіксовано. ЗС РФ продовжують розміщувати на вказаній ділянці системи протиповітряної оборони.

На Сіверському напрямку окупанти зосереджують у прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. На Харківському напрямку ЗС РФ зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру в Золочові, Прудянці, Дементіївці, Розпліднику, Російській Лозовій, Російських і Черкаських Тишках, Кутузівці, Старому Салтові, Чугуєві й Асіївці. У районі Гусарівки та Верхнього Салтова загарбники здійснювали авіаудари.

На Слов'янському напрямку окупанти обстрілювали Велику Комишуваху, Вернопілля, Сулігівку, Рідні, Дубровне, Грушеваху, Богородичне, Норцівку та Долину, а поряд із Залиманом зафіксовано авіаційний удар.

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Піски наші. Українські військові відбили атаки окупантів на кількох напрямках

На Краматорському напрямку з танків, ствольної та реактивної артилерії ЗС РФ відкривали вогонь біля Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Григорівки та Спірного. Поруч із Григорівкою та Івано-Дар'ївкою протягом доби здійснювалися авіаудари. Для поліпшення свого тактичного становища російські війська вели наступ у Верхньокам'янському районі, але були змушені відступити через втрати.

На Бахмутсвої та циькому напрямку загарбники обстрілювали об'єкти військовільної інфраструктури в Бахмуті, Часовому Яру, Соледарі, Зайцеві, Яковлівці, Білогорівці та Бахмутському. Також ЗС РФ задіяли армійську авіацію в районі Бахмута, Яковлівки та Зайцевого. Ворожі ДРГ були виявлені та ліквідовані поряд із Бахмутським, Бахмутом і Яковлівкою. Крім цього, ЗСУ відбили наступ російських військ у районі Бахмута, Вершини, Зайцевого та Яковлівки.

На Авдіївському напрямку з артилерії ворог стріляв районами Авдіївки, Пісок, Невельського, Красногорівки та Курахового. Ворожі авіаудари зафіксовано біля Нью-Йорка, Красногорівки, Мар'їнки та Юріївки. ЗС РФ протягом доби вели наступ у районі Пісок, Невельського й Авдіївки, але були змушені відступити через втрати.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники вели військову та цивільну інфраструктуру в Новомихайлівці, Костянтинівці, Шевченку, Оріхові, Малій Токмачці, Новоданилівці, Времівці, Новосілку, Білогір'ї, Степовому та Полтавці. Ворожі авіаудари зафіксовані поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Володимирівки та Новосілок. Крім цього, ЗС РФ вели наступ біля Мар'їнки та Шевченка, але через вогневий спротив ЗСУ були змушені відступити.

На Південнобузькому напрямі ЗС РФ зосередили зусилля на утриманні позицій і недопущенні контрнаступу української армії. На зазначеній ділянці фронту, за даними штабу, загарбники активно ведуть аеророзвідку. Протягом минулої доби ЗС РФ зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків здійснювали обстріл уздовж усієї лінії зіткнення. Також зафіксовано авіаційні удари в районах Ольгиного, Новогригорівки й Андріївки.

[ + – ] ЗСУ відбили наступ росіян біля Пісок, Авдіївки та Мар'їнки [ + – ] ЗСУ відбили наступ росіян біля Пісок, Авдіївки та Мар'їнки

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла про ліквідацію 10 російських генералів у ході повномасштабної війни в Україні.

Також повідомлялося, що ЗС РФ готується до масштабного контрнаступу української армії, мінуючи ядерні об'єкти на окупованих територіях.