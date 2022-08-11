Армия РФ обстреляла Харьков: ракета попала во двор жилого дома в центре города (фото)
Правоохранители установили, что ВС РФ выпустили по Харькову ракеты типа С-300 из Белгородской области. В центре города повреждены автомобили и офисное здание.
Российские войска в ночь на 11 августа обстреляли Харьков, снаряд попал во двор жилого дома. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.
Оккупанты начали обстреливать Харьков в 4:28 утра, всего было 4 прилета один за другим, заявил градоначальник.
"Есть информация о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе. Повторю жилого дома! Слава Богу, что все живы и никто не ранен", – заметил он.
Терехов показал результаты прилета во двор жилого дома в центре Харькова. В ГСЧС по Харькову заявили о повреждении одноэтажного офисного здания. Ракетный удар повредил дома, окна квартир и автомобили.
Киевская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Правоохранители предварительно установили, что ракеты типа С-300 войска РФ выпустили с территории Белгородской области.
Обстрелы ВС РФ в Харьковской области
Вражеская армия продолжает массированные обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов, отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Второй день подряд оккупанты непрерывно обстреливали село Циркуны. Синегубов добавил, что за 10 августа зафиксировано 12 обстрелов села, произошло 10 пожаров.
"Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, гаражи. Ранение получила женщина 76 лет, ее состояние среднее. В Чугуевском районе из-за обстрелов горела трава и лесополоса", – проинформировал он.
Боевые действия на Харьковском направлении продолжаются, россияне наносили авиаудары по позициям ВСУ. Захватчики пытались наступать в районе Уд, Петровки и Гусаровки, но понесли большие потери и отступили, заключил глава ОВА.
Напомним, что 8 августа армия России обстреляла из РСЗО жилой район Харькова Павлово Поле, в тот день погиб 1 мирный житель.
Ночью 8 августа оккупанты стреляли из артиллерии по Харьковской области и убили 2 человек, снаряды попадали в жилые дома. Вечером 4 августа российские военные нанесли массированные удары по Шевченковскому и Индустриальному районам Харькова.
В ночь на 30 июля Слободской и Новобаварский районы Харькова были обстреляны ракетами из установок С-300.