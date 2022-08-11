Армия РФ обстреляла Харьков: ракета попала во двор жилого дома в центре города (фото)

Правоохранители установили, что ВС РФ выпустили по Харькову ракеты типа С-300 из Белгородской области. В центре города повреждены автомобили и офисное здание.

Российские войска в ночь на 11 августа обстреляли Харьков, снаряд попал во двор жилого дома. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Оккупанты начали обстреливать Харьков в 4:28 утра, всего было 4 прилета один за другим, заявил градоначальник.

"Есть информация о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе. Повторю жилого дома! Слава Богу, что все живы и никто не ранен", – заметил он.

Терехов показал результаты прилета во двор жилого дома в центре Харькова. В ГСЧС по Харькову заявили о повреждении одноэтажного офисного здания. Ракетный удар повредил дома, окна квартир и автомобили.

Киевская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Правоохранители предварительно установили, что ракеты типа С-300 войска РФ выпустили с территории Белгородской области.

Обстрелы ВС РФ в Харьковской области

Вражеская армия продолжает массированные обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов, отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Второй день подряд оккупанты непрерывно обстреливали село Циркуны. Синегубов добавил, что за 10 августа зафиксировано 12 обстрелов села, произошло 10 пожаров.

[ + – ] Россияне непрерывно обстреливали жилые дома в селе Циркуны

"Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, гаражи. Ранение получила женщина 76 лет, ее состояние среднее. В Чугуевском районе из-за обстрелов горела трава и лесополоса", – проинформировал он.

Боевые действия на Харьковском направлении продолжаются, россияне наносили авиаудары по позициям ВСУ. Захватчики пытались наступать в районе Уд, Петровки и Гусаровки, но понесли большие потери и отступили, заключил глава ОВА.

Напомним, что 8 августа армия России обстреляла из РСЗО жилой район Харькова Павлово Поле, в тот день погиб 1 мирный житель.

Ночью 8 августа оккупанты стреляли из артиллерии по Харьковской области и убили 2 человек, снаряды попадали в жилые дома. Вечером 4 августа российские военные нанесли массированные удары по Шевченковскому и Индустриальному районам Харькова.

В ночь на 30 июля Слободской и Новобаварский районы Харькова были обстреляны ракетами из установок С-300.