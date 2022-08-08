Армия РФ обстреляла густонаселенный район Харькова: погиб мирный житель (фото)

Оккупанты с утра обстреляли жилой район Павлово Поле, где нет никакой военной инфраструктуры. Игорь Терехов отметил, что погибший просто вышел из дома и случайно попал под удар.

Российские захватчики утром 8 августа обстреляли жилой район Харькова Павлово Поле. Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов

"Теперь Павлово Поле обстреливают уже и утром. Несколько минут назад там был взрыв. Точно никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густо заселенном районе нет", – проинформировал он.

Градоначальник просил харьковчан быть в укрытиях, обстрел может повториться. Подтверждена информация об одном погибшем гражданском.

"Просто вышел из дома и попал под обстрел. Соболезную родным. Пострадали несколько частных домов", – отметил Терехов.

Про обстрелы Харькова сообщил и глава местной военной администрации Олег Синегубов. Он заявил о пострадавшем в Шевченковском районе Харькова.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковcкой области сообщила, что в районе Павлова Поля после обстрела горит автомобиль.

[ + – ] Сгоревшее авто в районе Павлова Поля

На месте возгорания автомобиля работали службы экстренной медицинской помощи.

Напомним, что ВС РФ ночью 8 августа обстреливали из артиллерии Харьковскую область, в результате погибли 2 человека. В Киевском районе Харькова снаряд попал в административное здание.

Специалисты американского Института изучения войны ранее предупреждали, что войска РФ могут создавать условия для наступления на Харьковскую область и Харьков. Оккупированные районы Балаклеи и Большой Камышевахи могут использоваться как плацдармы для наступательной операции.

Фокус ранее писал про обстрел российскими войсками из РСЗО остановик общественного транспорта в Харькове 21 июля. Тогда 17 гражданских получили ранения, 1 человек погиб.