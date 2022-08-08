Армія РФ обстріляла густонаселений район Харкова: загинув мирний житель (фото)

Окупанти вранці обстріляли житловий район Павлове Поле, де немає жодної військової інфраструктури. Ігор Терехов зазначив, що загиблий просто вийшов із дому та випадково потрапив під удар.

Російські загарбники зранку 8 серпня обстріляли житловий район Харкова Павлове Поле. Про це написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

"Тепер Павлове Поле обстрілюють вже й вранці. Кілька хвилин тому там був вибух. Точно ніякої військової інфраструктури в цьому мирному та густо заселеному районі немає", — поінформував він.

Міський голова просив харків'ян бути в укриттях, обстріл може повторитися. Підтверджено інформацію про одного загиблого цивільного.

"Просто вийшов із дому та потрапив під обстріл. Співчуваю рідним. Постраждали кілька приватних будинків", — зазначив Терехов.

Про обстріл Харкова повідомив і голова місцевої військової адміністрації Олег Синєгубов. Він заявив про постраждалого у Шевченківському районі Харкова.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Харківській області повідомила, що в районі Павлова Поля після обстрілу горить автомобіль.

[ + – ] Згоріле авто в районі Павлова Поля

На місці загоряння автомобіля працювали служби екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, що ЗС РФ вночі 8 серпня обстрілювали з артилерії Харківську область, внаслідок загинули 2 людей. У Київському районі Харкова снаряд влучив в адміністративну будівлю.

Фахівці американського Інституту вивчення війни раніше попереджали, що війська РФ можуть створювати умови для наступу на Харківську область та Харків. Окуповані райони Балаклії та Великої Камишувахи можуть використовуватися як плацдарми для наступальної операції.

Фокус раніше писав про обстріл російськими військами з РСЗВ зупинок громадського транспорту в Харкові 21 липня. Тоді 17 цивільних дістали поранення, 1 особа загинула.