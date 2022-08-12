Нічні обстріли Харкова: ракети ЗС РФ потрапили в житлові райони та навчальний заклад (фото)

Російські військові випустили із зенітно-ракетного комплексу "С-300" чотири ракети. Снаряди прилетіли в три райони міста, де немає військових об'єктів.

Російські окупанти вночі обстріляли Харків, прильоти були в трьох районах міста — Слобідському, Київському та Новобаварському. Про це написав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Росіяни випустили по Харкову з Бєлгорода одразу 4 ракети із зенітно-ракетного комплексу "С-300", уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Одна з ракет прилетіла в навчальний заклад у Слобідському районі — пошкоджено їдальню та овочеві склади, повідомив він.

Начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов розповів про пошкодження вікон, даху, кабінетів, 4 автомобілів і сусідніх будівель після влучення ракети.

[ + – ] Військових об'єктів на території ЗВО немає

Військових об'єктів на території ЗВО немає, додали у харківській прокуратурі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

У Новобаварському районі, за даними глави ОВА, російська ракета потрапила в дорожнє полотно поряд з адміністративним будинком, уламки пошкодили фасад. Ще одна ракета прилетіла в Київський район, постраждалих немає.

Обстріли в Харківській області

Олег Синєгубов розповів, що цієї ночі російські війська обстріляли село Циркуни та район між Циркунами іЧеркаськими Тишками. Крім цього, обстрілювалися Чугуївський, Харківський, Ізюмський та Лозівський райони.

У Харківському, Куп'янському та Богодухівському районах є постраждалі: у Циркунах — 58-річна жінка та 62-річний чоловік, їхній стан — середній. 62-річний чоловік отримав легкі поранення у Дергачівській громаді.

У Куп'янському районі 54-річний тракторист підірвався на міні, його стан — середній. У Золочівській громаді було поранено 23-річного чоловіка, а 51-річна жінка загинула.

[ + – ] У Золочівській громаді загинула 51-річна жінка

Армія РФ намагалася вести штурм у Харківській області, але зараз намагається поповнити втрати у живій силі та техніці. Сили ППО збили над Харківською областю дві ракети "Калібр", випущені росіянами з акваторії Каспійського моря, розповів Синєгубов.

У Генштабі ЗСУ говорили, що на Харківському напрямку ворожа армія обстріляла зі ствольної та реактивної артилерії Соснівку, Українку, Дементіївку, Питомник, Руські та Черкаські Тишки, Шевелівку, Протопопівку, Верхній Салтів, Циркуни та Стару Гнилицю.

Авіація ЗС РФ працювала біля Ртищівки та Верхнього Салтова.

Нагадаємо, що 11 серпня російські військові потрапили ракетою в житловий двір однієї з багатоповерхівок Харкова. Загарбники стріляли з Бєлгородської області.

Фокус також писав 8 серпня про обстріл з РСЗВ житлового району Харкова Павлове Поле. Через дії ворога загинула 1 особа. Вночі цього ж дня ЗС РФ стріляли з артилерії по Харківській області, було вбито 2 людей.