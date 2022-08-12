Ночные обстрелы Харькова: ракеты ВС РФ попали в жилые районы и учебное заведение (фото)

Российские военные выпустили из зенитно-ракетного комплекса "С-300" четыре ракеты. Снаряды прилетели в три района города, где нет военных объектов.

Российские оккупанты ночью обстреляли Харьков, прилеты были в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском. Об этом написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Россияне выпустили по Харькову из Белгорода сразу 4 ракеты из зенитно-ракетного комплекса "С-300", уточнил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Одна из ракет прилетела в учебное заведение в Слободском районе – повреждены столовая и овощные склады, сообщил он.

Начальник cледственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о повреждениях окон, крышы, кабинетов, 4 автомобилей и соседних зданий после попадания ракеты.

[ + – ] Военных объектов на территории ВУЗа нет

Военных объектов на территории ВУЗа нет, добавили в харьковской прокуратуре. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В Новобаварском районе, по данным главы ОВА, российская ракета попала в дорожное полотно рядом с административным зданием, осколки повредили фасад. Еще одна ракета прилетела в Киевский район, пострадавших нет.

Обстрелы в Харьковской области

Олег Синегубов рассказал, что этой ночью российские войска обстреляли село Циркуны и район между Циркунами и Черкасскими Тишками. Кроме этого, обстреливались Чугуевский, Харьковский, Изюмский и Лозовский районы.

В Харьковском, Купянском и Богодуховском районах есть пострадавшие: в Циркунах — 58-летняя женщина и 62-летний мужчина, их состояние — среднее. 62-летний мужчина получил легкие ранения в Дергачевской общине.

В Купянском районе 54-летний тракторист подорвался на мине, его состояние – среднее. В Золочевской общине был ранен 23-летний мужчина, а 51-летняя женщина погибла.

[ + – ] В Золочевской общине погибла 51-летняя женщина

Армия РФ пыталась вести штурм в Харьковской области, но сейчас пытается пополнить потери в живой силе и технике. Силы ПВО сбили над Харьковской областью 2 ракеты "Калибр", выпущенные россиянами из акватории Каспийского моря, рассказал Синегубов.

В Генштабе ВСУ говорили, что на Харьковском направлении вражеская армия обстреляла из ствольной и реактивной артиллерии Сосновку, Украинку, Дементьевку, Питомник, Русские и Черкасские Тишки, Шевеловку, Протопоповку, Верхний Салтов, Циркуны и Старую Гнилицу.

Авиация ВР РФ работала возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

Напомним, что 11 августа российские военные попали ракетой в жилой двор одной из многоэтажек Харькова. Захватчики стреляли из Белгородской области.

Фокус также писал 8 августа про обстрел из РСЗО жилого района Харькова Павлово Поле. Из-за действий врага погиб 1 человек. Ночью в этот же день ВС РФ стреляли из артиллерии по Харьковской области, были убиты 2 человека.