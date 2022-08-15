ВС РФ обстреляли жилой район Харькова из "Градов": пострадали 7 человек, есть погибший (фото)

Враг вел массированный обстрел Салтовки. Снаряды попадали в жилые дома, на детские площадки и территорию храма. Из-за взрыва в гаражном кооперативе вспыхнул пожар.

Российские войска утром 15 августа обстреляли Харьков, в результате 7 человек ранены и 1 – погиб. Об этом написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В областном центре экстренной медицинской помощи сообщили о госпитализации 4 человек, 2 из них – в тяжелом состоянии. 1 человеку оказали помощь на месте.

Медицинские и спасательные службы продолжают работать на местах прилетов снарядов, отметил Синегубов.

Позже он добавил, что после утреннего обстрела Салтовки к медикам обратились еще 2 пострадавших: 80-летнюю харьковчанку госпитализировали, ее состояние — среднее. Женщине 69 лет специалисты помогли на месте.

"Никаких военных объектов там не было и быть не могло. Говорил с первого дня и не устану повторять: эта война – геноцид и уничтожение украинского народа", – отреагировал на вражеские обстрелы мэр города Игорь Терехов.

Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о смерти в больнице одной из пострадавших.

Обстрел Салтовки из РСЗО – куда прилетели снаряды

Российские оккупанты, по данным Харьковского ГСЧС, вели массированный обстрел Салтовского района из реактивных систем залпового огня.

Снаряды попали в жилые дома, на детские площадки, территорию храма, в магазин, гаражный кооператив и по остановке общественного транспорта.

Специалисты ГСЧС тушили пожар на территории гаражного кооператива после прилета – загорелся гараж на площади 30 кв.м. Для ликвидации пожара и последствий обстрелов привлекли 2 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС.

[ + – ] Армия РФ обстреляла Харьков из "Града" и попала в остановку общественного транспорта

Военнослужащий Алексей Коновалов, оказавший первую медпомощь 2 раненым после обстрела, подчеркнул в комментарии "Суспільному", что ВС РФ выстрелили в жилмассив утром, когда люди начали заниматься своими делами.

"Прилетело с севера, это "Грады". Все прекрасно знают, что тут – жилые кварталы. Даже намека нет на военную инфраструктуру", – сказал он.

Болвинов добавил, что обстрел вели из "Града" неуправляемыми снарядами калибра 122 мм, которыми работают для всеобщей огневой поддержки дивизий и бригад, поражения живой силы, бронетехники, полевых укреплений и создания очагов возгорания.

"Это терроризм – использовать РСЗО в жилом, спальном районе. Это терроризм – обстреливать снарядами детские площадки. В разрушенном террористами районе", – заключил Болвинов.

Фокус 12 августа писал о ночном обстреле Харькова. В тот день одна из 4 ракет, выпущенных из ЗРК "С-300", попала в учебное заведение в Слободском районе города.

Днем ранее ВС РФ попали ракетой в жилой двор одной из многоэтажек Харькова, снаряд летел из Белгородской области.