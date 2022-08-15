Україна отримала 4 бойові вертольоти з Латвії, – міністр оборони Пабрікс (фото)

Глава оборонного відомства підкреслив, що вертольоти допоможуть виконувати бойові операції ЗСУ, які у багатьох напрямках перейшли у контрнаступ.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс повідомив про передачу в українську армію чотирьох вертольотів типу Мі-17 та Мі-2. Про це він написав у Твіттері.

Вказується, що гелікоптери вже прибули до України і незабаром вони поповнять повітряний флот української армії. Міністр наголосив, що Захід має підтримувати Україну поки всю територію не буде звільнено від російських військ. На початку вторгнення ЗС РФ в Україну Латвія постачала ПЗРК Stinger. Вони дозволили сповільнити вторгнення. Тепер ЗСУ переходять у наступ на багатьох фронтах. Гелікоптери допоможуть проводити військові операції та врятувати життя бійців.

[ + – ] Гелікоптери для української армії

Артіс Пабрікс підкреслив, що нічого, окрім перемоги України, не принесе більш стійкого миру. При цьому Україна сама має право вирішувати, що вважатиметься Україною. Завдання партнерів — підтримувати рішення.

Якщо ж війна завершиться на російських умовах, Путін не зрозуміє отриманий урок. Якщо він зрозуміє, що можна досягати успіхів силою, то цілком імовірно, що війна в Європі не завершиться.

Нагадаємо, 28 липня в Латвії заявили про додаткову військову допомогу Україні. Латвія, за словами Пабрікса, знаходиться на перших рядках списку військових донорів України.

Раніше президент Латвії заявив, що вони хочуть позбавляти громадянства за підтримку агресії РФ проти України.