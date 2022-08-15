Украина получила 4 боевых вертолета из Латвии, – министр обороны Пабрикс (фото)

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что вертолеты помогут выполнять боевые операции ВСУ, которые во многих направлениях перешли в контрнаступление.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил о передаче в украинскую армию четырех вертолетов типа Ми-17 и Ми-2. Об этом он написал в Твиттере.

Указывается, что вертолеты уже прибыли в Украину и в скором времени они пополнят воздушный флот украинской армии. Министр подчеркнул, что Запад должен поддерживать Украину пока все территория не будет освобождена от российских войск. В начале вторжения ВС РФ в Украину, Латвия поставляла ПЗРК Stinger. Они позволили замедлить вторжение. Теперь ВСУ переходят в наступление на многих фронтах. Вертолеты помогут проводить военные операции и спасти жизни бойцов.

[ + – ] Вертолеты для украинской армии

Артис Пабрикс подчеркнул, что ничего кроме победы Украины не принесет более стойкого мира. При этом Украина сама вправе решать, что будет считаться Украиной. Задача партнеров — поддерживать решение.

Если же война завершится на российских условиях, то Путин не поймет полученный урок. Если он поймет, что можно добиваться успехов силой, то вполне вероятно, что война в Европе не завершится.

Напомним, 28 июля в Латвии заявили о дополнительной военной помощи Украине. Латвия, по словам Пабрикс, находится на первых строчках списка военных доноров Украины.

Ранее президент Латвии заявил, что они хотят лишать гражданства за поддержку агрессии РФ против Украины.