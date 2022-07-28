Топовый донор: Латвия окажет дополнительную военную помощь Украине, – министр обороны

По словам посла Украины Александр Мищенко, поставленные латвийской стороной "Стингеры" уже помогли отстоять Киев. Сегодня Латвия находится на первых строчках списка военных доноров Украины.

Правительство Латвии одобрило предложение Министерства обороны об оказании дополнительной военной помощи Украине. Об этом у себя в Twitter написал министр обороны Артис Пабрикс.

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"Сегодня утром правительство Латвии поддержало инициативу Министерства обороны Латвии по оказанию дополнительной военной помощи Украине!" – написал он.

На сегодняшний день Рига уже предоставила ВСУ военную помощь на сумму около 250 млн евро, что составляет 0,8% ее ВВП или треть военного бюджета-2022 Латвии. В частности, республика передала Украине оружие, экипировку, беспилотники, пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и ПЗРК "Стингер".

Как в связи с этим отметил президент страны Эгилс Левитс, Латвия, таким образом, находится на топ-позициях в условном списке военных доноров Украины.

Военная помощь еще до вторжения

В апреле этого года посол Украины в республике Александр Мищенко подчеркивал, что "Стингеры", предоставленные ВСУ Латвией, помогли отстоять Киев. Республика поставила в Украину 25 установок и 75 ракет.

Любопытно, что о поставках переносных ЗРК из Латвии в Украину стало известно еще 24 января этого года, то есть ровно за месяц до полномасштабного российского вторжения. Артикс Пабрикс рассказал об этом в интервью изданию "Настоящее время". Это произошло в период эскалации напряженности на украинско-российской границе, куда страна-агрессор стягивала свои войска.

Напомним, Эстония хочет запретить европейские визы для россиян. По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, выдачу виз для россиян на обычных условиях нужно временно прекратить. Российские граждане летом едут в Европу через Финляндию и Балтию, а в это время в Украине гибнут дети.

Ранее мы писали о том, что президент Латвии хочет лишать гражданства за поддержку агрессии РФ. По словам президента Эгилса Левитса, демократия должна себя защищать от людей с другими политическими взглядами. Русским в Латвии необходимо определиться, на чьей они стороне.