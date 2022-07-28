Топовий донор: Латвія надасть додаткову військову допомогу Україні, – міністр оборони

За словами посла України Олександра Міщенка, поставлені латвійською стороною "Стінгери" вже допомогли відстояти Київ. Сьогодні Латвія перебуває на перших рядках списку військових донорів України.

Уряд Латвії схвалив пропозицію Міністерства оборони щодо надання додаткової військової допомоги Україні. Про це у себе на Twitter написав міністр оборони Артіс Пабрікс.

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"Сьогодні вранці уряд Латвії підтримав ініціативу Міністерства оборони Латвії щодо надання додаткової військової допомоги Україні!" — написав він.

На сьогодні Рига вже надала ЗСУ військову допомогу на суму приблизно 250 млн євро, що становить 0,8% її ВВП або третину військового бюджету-2022 Латвії. Зокрема, республіка передала Україні зброю, спорядження, безпілотники, пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та ПЗРК "Стінгер".

Як у зв'язку з цим зазначив президент країни Егілс Левітс, Латвія так перебуває на топпозиціях в умовному списку військових донорів України.

Військова допомога ще до вторгнення

У квітні цього року посол України в республіці Олександр Міщенко наголошував, що "Стінгери", надані ЗСУ Латвією, допомогли відстояти Київ. Республіка поставила в Україну 25 установок і 75 ракет.

Цікаво, що про постачання переносних ЗРК з Латвії в Україну стало відомо ще 24 січня цього року, тобто за місяць до повномасштабного російського вторгнення. Артікс Пабрікс розповів про це в інтерв'ю виданню "Сьогодні". Це сталося в період ескалації напруженості на українсько-російському кордоні, куди країна-агресор стягувала свої війська.

Нагадаємо, Естонія хоче заборонити європейські візи для росіян. За словами глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, видавання віз для росіян на звичайних умовах варто тимчасово припинити. Російські громадяни влітку їдуть у Європу через Фінляндію та Балтію, а на цей час в Україні гинуть діти.

Раніше ми писали про те, що президент Латвії хоче позбавляти громадянства за підтримку агресії РФ. За словами президента Егілса Левітса, демократія повинна захищати себе від людей з іншими політичними поглядами. Російським у Латвії необхідно визначитися, на чиїй вони стороні.