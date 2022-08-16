"Такого не було давно": вночі Харків потрапив під масований обстріл, — мер (відео)

Російські війська вдарили одразу по п'яти районах міста, у тому числі й по центру. Місцева влада повідомляє про руйнування.

У ніч на вівторок, 16 серпня, російські війська завдали серії ударів по Харкову — під обстріл потрапили одразу кілька районів. У місті спостерігаються руйнування об'єктів інфраструктури, зокрема доріг. Про це у своєму "Телеграм"-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами голови міста, обстріл Харкова стався о 02:15. Удари зафіксували в п'яти з дев'яти районів, попередньо, Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському.

"Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно", — написав Терехов.

Станом на 04:02 інформація про постраждалих місцевій владі не надходила, проте відомо про руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, зокрема, доріг.

Водночас, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, на Харківському напрямку війська РФ застосували ствольну та реактивну артилерію для ударів по Костянтинівці, Ртищівці, Соснівці, Питомнику та Російських Тишок.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Харків і 15 серпня — внаслідок атаки постраждали щонайменше 7 людей, одна загинула.

Також ми писали, що нещодавно Збройні сили РФ поцілили ракетою в житловий двір однієї з багатоповерхівок Харкова, снаряд летів із Білгородської області.