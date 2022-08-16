"Такого не было давно": ночью Харьков попал под массированный обстрел, — мэр (видео)

Российские войска ударили сразу по пяти районам города, в том числе и по центру. Местные власти сообщают о разрушениях.

В ночь на вторник, 16 августа, российские войска нанесли серию ударов по Харькову — под обстрел попали сразу несколько районов. В городе наблюдаются разрушения объектов инфраструктуры, в том числе дорог. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам главы города, обстрел Харькова произошел в 02:15. Удары были зафиксированы в пяти из девяти районах, предварительно, Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском.

"Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно", — написал Терехов.

По состоянию на 04:02 информация о пострадавших местным властям не поступала, однако известно о разрушении инфраструктурных и других объектов, в частности, дорог.

Тем временем, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Харьковском направлении войска РФ применили ствольную и реактивную артиллерию для ударов по Константиновке, Ртыщевке, Сосновке, Питомнику и Русских Тишек.

Напомним, российские войска обстреляли Харьков и 15 августа — в результате атаки пострадали по меньшей мере 7 человек, один погиб.

Также мы писали, что недавно Вооруженные силы РФ попали ракетой в жилой двор одной из многоэтажек Харькова, снаряд летел из Белгородской области.