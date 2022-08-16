Запаси РФ із тисяч радянських танків — не більше ніж міф, це легко перевірити за картами, — експерт

Російські війська втратили частину техніки завдяки тіньовому експорту в треті країни та "відмиванню" грошей з боку Міноборони РФ.

Частина радянської техніки, що перебуває на зберіганні в РФ, непридатна для використання, тому дані про "тисячі танків за Уралом" є не більш ніж міфом. Впевнитися в цьому може будь-хто. Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів головний редактор порталу Defense Express Олег Катков.

"Щодо радянського озброєння, яке перебуває на складах зберігання, то тут два аспекти. Той міф про тисячі, десятки тисяч танків, які стоять за Уралом, який ще створювався за радянських часів, його зараз дуже легко перевірити за допомогою сервісу Google Maps", — сказав експерт.

Катков зазначив, що в мережі розміщені координати складів зберігання на території РФ і завдяки їм може побачити "досить приємну картину у вигляді танків без веж" та іншої техніки, крізь яку "проростають кущі та дерева".

Однією з причин такої ситуації з озброєнням у РФ експерт називає російський тіньовий експорт техніки за кордон — скільки коштів Міністерство оборони РФ "відмило" так, з'ясувати складно, оскільки Росія з 2020 року засекретила свої витрати на державні оборонні замовлення.

Нагадаємо, за даними аналітиків, Кремль намагається мобілізувати російську оборонну промисловість, що може свідчити про підготовку РФ до тривалої війни проти України.

Також ми писали, що більшість російських боєприпасів оснащено електронікою, яка виробляється в країнах Заходу. Зокрема, ракети Х-101 і ракети для "Іскандерів" дуже залежать від компонентів, які РФ не має можливості виробляти самостійно.