Запасы РФ из тысяч советских танков не более чем миф, это легко проверить по картам, — эксперт

Российские войска лишились части техники благодаря теневому экспорту в третьи страны и "отмыванию" денег со стороны Минобороны РФ.

Часть советской техники, находящейся на хранении в РФ, непригодна для использования, поэтому данные о "тысячах танков за Уралом" являются не более чем мифом. Удостовериться в этом может любой желающий. Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал главный редактор портала Defense Express Олег Катков.

"Касательно советского вооружения, которое находится на складах хранения, то тут два аспекта. Тот миф про тысячи, десятки тысяч танков, которые стоят за Уралом, который еще создавался в советские времена, его сейчас крайне легко проверить при помощи сервиса Google Maps", — сказал эксперт.

Катков отметил, что в сети размещены координаты складов хранения на территории РФ и, благодаря им, может увидеть "достаточно приятную картину в виде танков без башен" и другой техники, сквозь которую "прорастают кусты и деревья".

Одной из причин такой ситуации с вооружением в РФ эксперт называет российский теневой экспорт техники за границу — сколько средств Министерство обороны РФ "отмыло" таким образом выяснить сложно, так как Россия с 2020 года засекретила свои расходы по государственным оборонным заказам.

Напомним, по данным аналитиков, Кремль пытается мобилизовать российскую оборонную промышленность, что может свидетельствовать о подготовке РФ к длительной войне против Украины.

Также мы писали, что большинство российских боеприпасов оснащено электроникой, производимой в странах Запада. В частности, ракеты Х-101 и ракеты для "Искандеров" очень сильно зависят от компонентов, которые РФ не имеет возможности производить самостоятельно.