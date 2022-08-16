Залізобетонна оборона: у Житомирі спорудили кілька рубежів захисту від вторгнення, – мер

За словами Сергія Сухомлина, Житомирській області потрібно бути готовою до вторгнення, тому вже зараз збудовано досить серйозні рубежі.

Мер Житомира Сергій Сухомлин в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що на кордоні з Білоруссю споруджено вже кілька рубежів для оборони.

Як зазначає мер, Житомирська область має бути готовою до вторгнення, тому вони одні з перших почали споруджувати оборонні рубежі біля кордону з Білоруссю.

"Силами керівника ОВА, житомирського бізнесу та міста. Вже збудовано кілька ліній оборони, заливаються бетонні оборонні споруди, робимо фортифікаційні збірні конструкції із залізобетону та багато чого іншого", — заявив Сухомлин.

Також чимала кількість військових перебуває на кордоні України. Однак якщо вони наважаться на вторгнення, то вони не зможуть зайти, як це було 24 лютого. Сергій Сухомлин стверджує, що він у постійному контакті з військовими, головою ОВА та Офісом президента. Вони зазначають, що в Житомирській області оборона збудована досить серйозна.

Нагадаємо, 16 серпня війська РФ завдали ракетного удару по Житомирській області. Було два "прильоти". Ракети запускалися із території Білорусі.

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про збільшення озброєння ЗС РФ на аеродромі "Зябрівка" біля кордону з Україною. Окупанти перекинули на об'єкт понад 10 ЗРК С-400 та боєкомплекти до них, з яких можуть здійснюватися масовані ракетні удари по українських містах.