Железобетонная оборона: в Житомире соорудили несколько рубежей защиты от вторжения, – мэр

По словам Сергея Сухомлина, Житомирской области нужно быть готовой к вторжению, поэтому уже сейчас построены достаточно серьезные рубежи.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин в эфире телеканала "Еспресо" заявил, что на границе с Беларусью сооружено уже несколько рубежей для обороны.

Как отмечает мэр, Житомирская область должна быть готова к вторжению, поэтому они одни из первых начали сооружать оборонительные рубежи у границы с Беларусью.

"Силами руководителя ОВА, житомирского бизнеса и города. Уже построено несколько линий обороны, заливаются бетонные оборонительные сооружение, делаем фортификационные сборные конструкции из железобетона и много чего другого", — заявил Сухомлин.

Также достаточно большое количество военных пребывает на границе Украины. Однако если они решатся на вторжение, то они не смогут зайти как это было 24 февраля. Сергей Сухомлин утверждает, что он на постоянном контакте с военными, главой ОВА и Офисом президента. Они отмечают, что в Житомирской области оборона построена достаточно серьезная.

Напомним, 16 августа войска РФ нанесли ракетный удар по Житомирской области. Было два "прилета". Ракеты запускались с территории Беларуси.

Ранее мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила об увеличении вооружения ВС РФ на аэродроме "Зябровка" возле границы с Украиной. Оккупанты перебросили на объект более 10 ЗРК С-400 и боекомплекты к ним, из которых могут осуществляться массированные ракетные удары по украинским городам.