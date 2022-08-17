Норвегія надасть Україні новий пакет допомоги: про що йдеться
За словами глави Міноборони України, уряд Норвегії також пропонує навчання українських військових.
Норвегія надасть Україні новий пакет воєнної допомоги. Про це повідомив голова Міноборони Олексій Резніков на своїй сторінці у твіттері.
Таку заяву керівник профільного міністерства зробив після телефонної розмови з міністром оборони Норвегії Бьорном Арілдом Грамом.
"Ми вдячні уряду за рішення надати новий пакет військової допомоги", — наголосив Резніков.
Міністр оборони України також додав, що Норвегія навчатиме українських солдатів.
Як Норвегія допомагала Україні раніше
На початку липня міністр міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Твіннерейм повідомила, що країна виділить 1 мільярд євро на підтримку України.
Кошти перераховуватимуть на державні рахунки протягом двох наступних років. Гроші призначені для гуманітарної допомоги, бюджетної підтримки та відновлення нашої країни.
Крім того, з лютого Норвегія вже надала Україні військову та гуманітарну допомогу в загальній сумі 200 мільйонів євро.
У тому числі від норвежців українські військові отримали і 2000 одиниць M72 LAW та 100 переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Mistral 2.
Раніше ми писали, що Норвегія на початку березня направила Україні військову допомогу, чим порушила 60-річну заборону на експорт зброї до зон активних військових дій. Це постачання, яке прибуло в Україну на початку березня, складалося з 2000 протитанкових знарядь M72 LAW, 5000 касок та 1500 бронежилетів.
Також Фокус повідомляв, що наприкінці липня Україна отримала від Норвегії партію бронеавтомобілів IVECO LAV III. Патрульні бронемашини із запасом ходу в 600 кілометрів мають гарну рухливість і захист, а також можуть розганятися до 130 км/год.