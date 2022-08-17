Норвегия предоставит Украине новый пакет помощи: о чем идет речь

По словам главы Минобороны Украины, правительство Норвегии также проспонсирует обучение украинских военных.

Норвегия предоставит Украине новый пакет военной помощи. Обєтом сообщил глава Минобороны Алексей Резников на своей странице в Твиттере.

Такое заявление руководитель профильного министерства сделал после телефонного разговора с министром обороны Норвегии Бьорном Арилдом Грамом.

"Мы благодарны правительству за решение предоставить новый пакет военной помощи". — подчеркнул Резников.

Министр обороны Украины также добавил, что Норвегия будет обучать украинских солдат.

[ + – ] Алексей Резников проинформировал о военной помощи, которую предоставит Норвегия

Как Норвегия помогала Украине ранее

В начале июля министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм сообщила, что страна выделит 1 миллиард евро в поддержку Украины.

Средства будут перечислять на государственные счета в течении двух последующих лет. Деньги предназначены для гуманитарной помощи, бюджетной поддержки и восстановления нашей страны.

Кроме того, с февраля Норвегия уже предоставила Украине военную и гуманитарную помощь в общей сумме 200 миллионов евро.

В том числе, от норвежцев украинские военные получили и 2000 единиц M72 LAW и 100 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Mistral 2.

Ранее мы писали, что Норвегия в начале марта направила Украине военную помощь, чем нарушила 60-летний запрет на экспорт оружия в зоны активных военных действий. Эта поставка, прибывшая в Украину в начале марта, состояла из 2000 противотанковых орудий M72 LAW, 5000 касок и 1500 бронежилетов.

Также Фокус сообщал о том, что в конце июля Украина получила от Норвегии партию бронеавтомобилей IVECO LAV III. Патрульные бронемашины с запасом хода в 600 километров обладают хорошей подвижностью и защитой, а также могут разгоняться до 130 км/ч.