Відбили атаку та спалили танки: боєць ССО показав знищення техніки ЗС РФ (відео)

Військові скинули з дрона снаряд, який влучив прямісінько у відкритий люк танка. Через це один із них повністю згорів.

Боєць Сил спеціальних операцій В'ячеслав Целуйко опублікував кадри роботи підрозділу під час спроби російських військ іти в наступ.

16 серпня війська РФ здійснили спроби йти в атаку на позиції українських військових. Як повідомляє боєць, спершу російські військові підірвалися на своїх мінних полях, а потім їх накрила українська артилерія. Унаслідок ворог вирішив не підходити на дистанцію протитанкової та стрілецької зброї. Вони забрали своїх загиблих і поранених та втекли. Проте техніку ЗС РФ таки вирішили забрати, але, як пише Целуйко, "щось пішло не так".

З дрона по російських танках було скинуто осколково-фугасні снаряди М430. Влучним скиданням один із танків вдалося спалити повністю, а другий підпалити. Гранатометний снаряд влучив у відкритий люк танка.

[ + – ] М-430 HEDP

М-430 HEDP — це кумулятивно-уламково-фугасний постріл для гранатомета. Він оснащується двокамерною гільзою, яка здатна пробивати 50 мм сталі. Виробляється компанією Lockheed Martin. Мабуть, його пристосували для скидання з безпілотників.

Нагадаємо, 15 серпня ЗСУ завдали 10 авіаударів по військах РФ. Під удар потрапили танкові колони, РСЗВ та бронетехніка ворога.

Раніше український дрон R18 уразив російський танк за допомогою двох снарядів.