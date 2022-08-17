Отбили атаку и спалили танки: боец ССО показал уничтожение техники ВС РФ (видео)

Военные сбросили с дрона снаряд, который попал прямо в открытый люк танка. Из-за этого один из них полностью сгорел.

Боец Сил специальных операций Вячеслав Целуйко опубликовал кадры работы подразделения в ходе попытки российских войск идти в наступление.

16 августа войска РФ предприняли попытки идти в атаку на позиции украинских военных. Как сообщает боец, сперва российские военные подорвались на своих же минных полях, а затем их накрыла украинская артиллерия. В результате враг решил не подходить на дистанцию противотанкового и стрелкового оружия. Они забрали своих погибших и раненых и сбежали. Однако технику ВС РФ все-таки решили забрать, но как пишет Целуйко, "что-то пошло не так".

С дрона по российским танкам были сброшены осколочно-фугасные снаряды М430. Метким сбросом один из танков удалось сжечь полностью, а второй подпалить. Гранатометный снаряд попал в открытый люк танка.

[ + – ] М-430 HEDP

М-430 HEDP — это кумулятивно-осколочно-фугасный выстрел для гранатомета. Он оснащается двухкамерной гильзой, которая способна пробивать 50 мм стали. Производится компанией Lockheed Martin. Вероятно, его приспособили для сбрасывания с беспилотников.

Напомним, 15 августа ВСУ нанесли 10 авиаударов по войскам РФ. Под удар попали танковые колоны, РСЗО и бронетехника врага.

Ранее украинский дрон R18 поразил российских танк при помощи двух снарядов.