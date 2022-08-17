У Маріупольський порт пришвартувався російський пором "Лаврентій", — радник мера

За словами Петра Андрющенка, Росія використовує цивільний пором для військових цілей. Замість запланованих семи годин судно йшло до порту з 1 по 16 серпня.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який перебуває під контролем російських військ, заявив, що до порту міста прибув порожній пором "Лаврентій". У порту на нього щось занурять, а потім судно вирушить до російського Єйська, про що написав чиновник у себе на Telegram-каналі.

За словами чиновника, судно йшло з вимкненими системами ідентифікації.

"Щось забиратиме в порту Маріуполя і тягнутиме в Єйськ", — написав Андрющенко.

Також він процитував одного з представників судна, який заявив, що "Лаврентій" йшов з Єйська в Маріуполь за планом Міністерства оборони РФ.

"Власне, як і попереджали. Пором виключно військового призначення", — також написав Андрющенко.

[ + – ] Порт Маріуполя на карті [ + – ] Пором "Лаврентій" у Маріуполі [ + – ] Пором "Лаврентій" у Маріуполі [ + – ] Пором "Лаврентій" у Маріуполі [ + – ] Пором "Лаврентій" у Маріуполі

Раніше Фокус писав, що РФ запустила пором "Лаврентій" з Єйська в Маріуполь. До цього пором 2010 року будівництва використовувався на Керченській переправі. Судно може перевозити до 700 тонн вантажів, зокрема до 20 євро фур і 136 пасажирів, при цьому розвиває швидкість до 12 вузлів.

Також нагадаємо, що Росія депортує українців зі своєї території назад у Маріуполь. У цих людей немає свого житла в місті, тому вони будуть змушені або жити просто неба, або "вламуватися" в квартири своїх земляків, які зараз знаходяться в евакуації.