В Мариупольский порт пришвартовался российский паром "Лаврентий", — советник мэра
По словам Петра Андрющенко, Россия использует гражданский паром для военных целей. Вместо запланированных семи часов судно шло в порт с 1 по 16 августа.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который находится под контролем российских войск, заявил, что в порт города прибыл пустой паром "Лаврентий". В порту на него что-то погрузят, а затем судно отправится в российский Ейск, о чем написал чиновник у себя на Telegram-канале.
По словам чиновника, судно шло с выключенными системами идентификации.
"Что-нибудь будет забирать в порту Мариуполя и тащить в Ейск", — написал Андрющенко.
Также он процитировал одного из представителей судна, который заявил, что "Лаврентий" шел из Ейска в Мариуполь по плану Министерства обороны РФ.
"Собственно, как и предупреждали. Паром исключительно военного назначения", — также написал Андрющенко.
Ранее Фокус писал, что РФ запустила паром "Лаврентий" из Ейска до Мариуполя. До этого паром 2010 года постройки использовался на Керченской переправе. Судно может перевозить до 700 тонн грузов, в том числе до 20 евро фур и 136 пассажиров, при этом развивает скорость до 12 узлов.
Также напомним, что Россия депортирует украинцев из своей территории обратно в Мариуполь. У этих людей нет своего жилья в городе, поэтому они будут вынуждены или жить под открытым небом, или "вламываться" в квартиры своих земляков, которые сейчас находятся в эвакуации.