В Мариупольский порт пришвартовался российский паром "Лаврентий", — советник мэра

По словам Петра Андрющенко, Россия использует гражданский паром для военных целей. Вместо запланированных семи часов судно шло в порт с 1 по 16 августа.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который находится под контролем российских войск, заявил, что в порт города прибыл пустой паром "Лаврентий". В порту на него что-то погрузят, а затем судно отправится в российский Ейск, о чем написал чиновник у себя на Telegram-канале.

По словам чиновника, судно шло с выключенными системами идентификации.

"Что-нибудь будет забирать в порту Мариуполя и тащить в Ейск", — написал Андрющенко.

Также он процитировал одного из представителей судна, который заявил, что "Лаврентий" шел из Ейска в Мариуполь по плану Министерства обороны РФ.

"Собственно, как и предупреждали. Паром исключительно военного назначения", — также написал Андрющенко.

[ + – ] Порт Мариуполя на карте [ + – ] Паром "Лаврентий" в Мариуполе [ + – ] Паром "Лаврентий" в Мариуполе [ + – ] Паром "Лаврентий" в Мариуполе [ + – ] Паром "Лаврентий" в Мариуполе

Ранее Фокус писал, что РФ запустила паром "Лаврентий" из Ейска до Мариуполя. До этого паром 2010 года постройки использовался на Керченской переправе. Судно может перевозить до 700 тонн грузов, в том числе до 20 евро фур и 136 пассажиров, при этом развивает скорость до 12 узлов.

Также напомним, что Россия депортирует украинцев из своей территории обратно в Мариуполь. У этих людей нет своего жилья в городе, поэтому они будут вынуждены или жить под открытым небом, или "вламываться" в квартиры своих земляков, которые сейчас находятся в эвакуации.