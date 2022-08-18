РФ утримує війська у двох прикордонних областях, створює умови для наступу, — Генштаб

ЗСУ відбили наступ російських сил у багатьох напрямках, противник змушений був відійти з втратами.

Підрозділи Збройних сил РФ продовжують утримуватись у Брянській і Курській областях, що межують з Чернігівською та Харківською областями України. Противник створює умови для відновлення наступу на окремих напрямах. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 18 серпня.

Російські війська продовжують зосереджувати сили для повної окупації Луганської та Донецької областей, а також утримання тимчасово окупованих районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник намагається блокувати морські комунікації Києва у Чорному морі, авіа- та ракетні удари по військових і цивільних об'єктах України з боку армії РФ продовжуються.

У готовності до застосування високоточної зброї знаходяться два носії крилатих ракет морського базування.

Ситуація на фронті: Донбас

Слов'янський напрямок — ЗС РФ обстріляли з артилерії райони Великої Камишувахи, Вірнопілля, Адамівки та Довгенького.

Краматорський напрямок — супротивник обстріляв із танків та РСЗВ райони Слов'янська, Краматорська, Спірного, Донецького, Івано-Дар'іївки, Сіверська, Дзвінківки та Райгородка. Авіаудар силами РФ було завдано біля Веселого. Після невдалих спроб наступати у напрямку Миколаївка — Виїмка відійшов.

Бахмутський напрямок — армія Росії завдала ударів біля Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська. Противник вів наступ відразу на семи напрямках — Володимирівка – Соледар, Покровський – Бахмутський, Покровський – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір'я – Зайцеве, Семигір'я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. У жодному випадку війська РФ успіху не мали й відійшли з втратами.

Авдіївський напрямок — противник обстріляв зі ствольної, реактивної артилерії та танків території біля Авдіївки, Мар'їнки, Олександрополя, Пісків, Першотравневого та Опитного. Наступав на напрямі Лозове – Первомайське, проте успіху не мав і відійшов.

Ситуація на фронті: інші напрямки

Новопавлівський і Запорізький — противник обороняє зайняті позиції, обстрілює райони населених пунктів Новосілка, Новомихайлівка, Богоявленка, Степногірськ, Шевченко, Бурлацьке, Залізничне, Гуляйпільське, Лук'янівське, Преображенка, Полтавка. Вів повітряну розвідку за допомогою безпілотників біля Полтавки, Гуляйполя, Малинівки, Зеленого Гаю, Щербаків і Новояковлівки, а також безуспішно намагався штурмувати на напрямі Єгорівка — Шевченко.

Харківський — противник обстріляв райони населених пунктів Карасівка, Петрівка, Базаліївка, Ртищівка, Дуванка, Іванівка, Мосьпанове, Лісове, Великі Проходи, Питомник, Гусарівка та Чепіль. У процесі атаки застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію. Дистанційно мінував територію біля Леб'яжого

Слобожанський — противник намагається утримати зайняті позиції та запобігти наступу українських сил.

Південнобузький — війська РФ намагаються утримати зайняті позиції та скувати українські війська. Обстріли зафіксовані недалеко від населених пунктів Миколаїв, Степова Долина, Луч, Посад-Покровське, Галицинове, Олександрівка, Мирне, Широке, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Первомайське, Кавказ, Мурахівка, Андріївка, Осокорівка, Іванівка та Трудолюбівка. Наніс авіаудари біля Білої Криниці, Благодатного та балки Хуторської. За допомогою безпілотників вів розвідку в районах Білогірки, Лозового, Первомайського, Трудолюбівки, Осокорівки й Іванівки.

Сіверський – противник продовжує утримувати підрозділи своєї армії у прикордонних районах Брянської та Курської областей для сковування українських сил. Обстріл здійснив у районах Вовківки, Яструбиного та Попівки Сумської області, застосовуючи ствольну артилерію.

Волинський і Поліський — ситуація суттєво не змінилася, білоруські сили продовжують посилювати охорону кордону у Брестській та Гомельській областях. Загроза ракетних та авіаударів із території республіки зберігається.

Нагадаємо, вчора і сьогодні російські військові кілька разів обстріляли Харків, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Раніше мер Мелітополя заявив, що у тимчасово окупованій Кирилівці пролунали вибухи на місці, де війська РФ тримають техніку.