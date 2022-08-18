У Кирилівці пролунали вибухи на місці, де окупанти тримають техніку — мер Мелітополя (фото)

За словами Федорова, окупанти перекинули техніку в Запорізьку область, проте і там ЗСУ їх "дістали".

У тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області паніка у російських загарбників. Там у середу, 17 серпня, пролунали вибухи, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Як розповів міський голова, окупанти перекинули свою військову техніку до курортної Кирилівки з Мелітополя, оскільки боялися ударів Збройних сил України. Проте українські військові й там їх "дістали".

"Що ж, наші сили всюди: і ззовні, і всередині лігва ворога. А рашистам цього літа підпікає не тільки від сонця", — зазначив Федоров.

[ + – ] В окупованій Кирилівці ЗСУ завдали удару по окупантах Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Нагадаємо, 16 серпня в Джанкойському районі в Криму пролунали вибухи. За словами представника Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, вибухнув склад боєприпасів, а детонація тривала протягом години. За інформацією NYT, за вибухами на півострові стоїть елітний український підрозділ, який працює у тилу РФ. У Міноборони Росії також підтвердили вибухи у Криму. У відомстві стверджують, що у військовій частині почалася пожежа внаслідок детонації боєприпасів.

Радник голови ОП Михайло Подоляк прогнозує, що кількість вибухів у Криму тільки зростатиме. Він переконаний, що партизани та українська армія не дадуть спокійно жити російським окупантам на окупованому півострові.