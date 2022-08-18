В Кирилловке прогремели взрывы на месте, где оккупанты держат технику — мэр Мелитополя (фото)

По словам Федорова, оккупанты перебросили технику в Запорожскую область, однако и там ВСУ их "достали".

Во временно оккупированой Кирилловке Запорожской области паника в российских захватчиков. Там в среду, 17 августа, прогремели взрывы, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Как рассказал городской голова, оккупанты перебросили свою военную технику в курортную Кирилловку из Мелитополя, поскольку боялись ударов Вооруженных сил Украины. Однако украинские военные и там их "достали".

"Наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага. А рашистам этим летом подпекает не только от солнца", — отметил Федоров.

[ + – ] В оккупированной Кирилловке ВСУ нанесли удар по оккупантам Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Напомним, 16 августа в Джанкойском районе в Крыму прогремели взрывы. По словам представителя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, взорвался склад боеприпасов, а детонация продолжалась на протяжении часа. По информации NYT, за взрывами на полуострове стоит элитное украинское подразделение, которое работает в тылу РФ. В Минобороны России также подтвердили взрывы в Крыму. В ведомстве утверждают, что в воинской части начался пожар в результате детонации боеприпасов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прогнозирует, что количество взрывов в Крыму будет только расти. Он убежден, что партизаны и украинская армия не дадут спокойно жить российским оккупантам на оккупированном полуострове.