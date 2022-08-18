РФ удерживает войска в двух приграничных областях, создает условия для наступления, — Генштаб

ВСУ отбили наступление российских сил на многих направлениях, противник вынужден был отойти с потерями.

Подразделения Вооруженных сил РФ продолжают удерживаться в Брянской и Курской областях, граничащих с Черниговской и Харьковской областями Украины. Противник создает условия для возобновления наступления на отдельных направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 18 августа.

Российские войска продолжают сосредотачивать силы для полной оккупации Луганской и Донецкой областей, а также для удержания временно оккупированных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Противник пытается блокировать морские коммуникации Киева в Черном море, авиа- и ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины со стороны армии РФ продолжаются.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Ситуация на фронте: Донбасс

Славянское направление — ВС РФ обстреляли из артиллерии районы Большой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Довгенького.

Краматорское направление — противник обстрелял из танков и РСЗО районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Авиаудар силами РФ был нанесен возле Веселого. После безуспешных попыток наступать в направлении Николаевка — Выемка отошел.

Бахмутское направление — армия России нанесла удары возле Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска. Противник вел наступление сразу на семи направлениях — Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиново – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни в одном из случае войска РФ успеха не и отошли с потерями.

Авдеевское направление — противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков территории возле Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опросного. Наступал на направлении Лозовое – Первомайское, однако успеха не имел и отошел.

Ситуация на фронте: другие направления

Новопавловское и Запорожское — противник обороняет занятые позиции, обстреливает районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка. Вел воздушную разведку при помощи беспилотников возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Роща, Щербаков и Новояковловки, а также безуспешно пытался штурмовать на направлении Егоровка — Шевченко.

Харьковское — противник обстрелял районы населенных пунктов Карасовка, Петровка, Базалиевка, Ртищевка, Дуванка, Ивановка, Мосьпаново, Лесное, Большие Проходы, Питомник, Гусаровка и Чепиль. В ходе атаки применял танки, ствольную и реактивную артиллерию. Дистанционно минировал территорию возле Лебяжьего

Слобожанское — противник пытается удержать занятые позиции и предотвратить наступление украинских сил.

Южнобужское — войска РФ пытаются удержать занятые позиции и сковать украинские войска. Обстрелы зафиксированы недалеко от населенных пунктов Николаев, Степная Долина, Луч, Посад-Покровское, Галициново, Александровка, Мирное, Широкое, Апрельское, Киселевка, Кобзарцы, Первомайское, Кавказ, Мураховка, Андреевка, Осокоровка, Ивановка и Трудолюбовка. Нанес авиаудары возле Белой Криницы, Благодатного и балки Хуторской. При помощи беспилотников вел разведку в районах Белогорки, Лозового, Первомайского, Трудолюбовки, Осокоровки и Ивановки.

Северское — противник продолжает удерживать подразделения своей армии в приграничных районах Брянской и Курской областей для сковывания украинских сил. Обстрел совершил в районах Волковки, Яструбиного и Поповки Сумской области, применяя ствольную артиллерию.

Волынское и Полесское — ситуация существенно не изменилась, белорусские силы продолжают усиливать охрану границы в Брестской и Гомельской областях. Угроза ракетных и авиаударов с территории республики сохраняется

Напомним, вчера и сегодня российские военные несколько раз обстреляли Харьков, в результате чего есть погибшие и раненые.

Ранее мэр Мелитополя заявил, что во временно оккупированной Кирилловке прогремели взрывы на месте, где войска РФ держат технику.