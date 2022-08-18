Українські військові показали застосування рідкісного безпілотника Bayraktar Mini (відео)

Вказується, що ЗСУ отримали понад 20 таких безпілотників із Туреччини. Вони призначені для ведення розвідки на малій дистанції у будь-який час доби.

Бійці Збройних сил України показали застосування розвідувального безпілотника Bayraktar Mini. Про це повідомляється в телеграм-каналі Ukraine Weapons Tracker.

Ексклюзивні кадри показують роботу БПЛА у зв'язці з артилерією. Безпілотник фіксує цілі, передає координати артилерії і та веде вогонь по них. На відео видно інтерфейс БПЛА й те, як його можна запускати в небо. Безпілотник знаходиться в небі на висоті 800 метрів, також за допомогою далекоміра визначає дистанцію до мети з повітря. На кадрах видно роботу з ворога у посадці, а також відстеження переміщення окупантів.

Заявляється, що Україна отримала 24 мінібезпілотники з Туреччини безкоштовно на початку вторгнення.

Що відомо про безпілотника Bayraktar Mini?

Bayraktar Mini — це безпілотник відомої компанії Baykar. Він був розроблений у 2005 році для ведення розвідки та спостереження на малій дистанції. У цьому концепція передбачала ведення розвідки у час доби. Перший політ мінібезпілотник здійснив у жовтні 2006 року.

[ + – ] Bayraktar Mini

Основні характеристики Bayraktar Mini:

розмах крила — 1,6 метрів;

довжина — 1,2 метри;

крейсерська швидкість — 70 км/год;

радіус дії — 10 км;

тривалість польоту — 60 хвилин;

максимальна висота — 1 000 метрів.

Нагадаємо, ЗСУ вперше збили рідкісний російський дрон "Елерон Т28МЕ". Один такий БПЛА коштує 100 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що бійці 28 мехбригади приземлили БПЛА "Ланцет 3" та "Елерон 3". Військові збили їх за допомогою стрілецької зброї.