Украинские военные показали применение редкого беспилотника Bayraktar Mini (видео)

Указывается, что ВСУ получили свыше 20 таких беспилотников из Турции. Они предназначены для ведения разведки на малой дистанции в любое время суток.

Бойцы Вооруженных сил Украины показали применение разведывательного беспилотника Bayraktar Mini. Об этом сообщается в телеграм-канале Ukraine Weapons Tracker.

Эксклюзивные кадры показывают работу БПЛА в связке с артиллерией. Беспилотник обнаруживает цели, передает координаты артиллерии и та ведет огонь по ним. На видео виден интерфейс БПЛА и то, каким образом его можно запускать в небо. Беспилотник находится в небе на высоте 800 метров, также он при помощи дальномера определяет дистанцию до цели с воздуха. На кадрах видна работа по врагу в посадке, а также отслеживание перемещения оккупантов.

Заявляется, что Украина получила 24 мини-беспилотника из Турции бесплатно в начале вторжения.

Что известно о беспилотнике Bayraktar Mini?

Bayraktar Mini — это беспилотник известной компании Baykar. он был разработан в 2005 году для ведения разведки и наблюдения на малой дистанции. При этом концепция предполагала ведение разведки в любое время суток. Первый полет мини-беспилотник совершил в октябре 2006 года.

[ + – ] Bayraktar Mini

Основные характеристики Bayraktar Mini:

размах крыла — 1,6 метра

длина — 1,2 метра

крейсерская скорость — 70 км/ч

радиус действия — 10 км

продолжительность полета — 60 минут

максимальная высота — 1000 метров

Напомним, ВСУ впервые сбили редкий российский дрон "Элерон Т28МЕ". Один такой БПЛА стоит 100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что бойцы 28 мехбригады приземлили БПЛА "Ланцет 3" и "Элерон 3". Военные сбили их при помощи стрелкового оружия.