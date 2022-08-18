Тримають заради дотацій: у Луганську відмовляються нормально лікувати та відпускати поранених бойовиків

За інформацією росЗМІ, лікарі зацікавлені в тому, щоб у них було якнайбільше пацієнтів, оскільки за кожного з них належать виплати від Міноборони РФ.

Тяжкопоранених бойовиків фактично не лікують у луганських лікарнях, водночас лікарі не хочуть відправляти їх до Росії, пише "База". Російські медики-добровольці пояснили, що лікарням вигідно довше тримати поранених у себе, оскільки за кожного вони одержують дотації від Міноборони РФ.

Видання наводить приклад одного з пацієнтів, який ще на початку квітня отримав тяжке поранення: уламком його прошило наскрізь, водночас пошкоджено кишечник, шлунок та інші органи. З фронту чоловіка відправили до луганської лікарні, там він провів близько місяця і переніс шість операцій, але пізніше з'ясувалося, що лікарі так і не помітили ще одного уламка в його нозі.

Після пораненого бойовика перевели алчевську лікарню. До цього моменту рану вже сильно запустили, але, попри це, антибіотиків пораненому не давали, рани доводилося обробляти його дружині, медики цього не робили.

[ + – ] Після "лікування" бойовик був у стані крайнього виснаження

Бойовику кілька разів обіцяли, що відправлять його на лікування до Росії, але щоразу відкладали транспортування. У результаті йому допомогли волонтери, які організували переїзд до підмосковної лікарні. Там місцеві медики з'ясували, що луганця під час лікування заразили гепатитом, водночас він виявився сильно виснаженим, через що втратив зуби.

Як повідомлялося, 17 серпня в Telegram-каналах з'явилося відео, на якому знято методи мобілізації у 2-й армійський корпус ЗС РФ, який також називають "Народною міліцією ЛНР". В окупованому Луганську біля воріт дитсадка кілька людей у військовій формі спіймали чоловіка, який, як стверджується, прийшов забрати дитину. Містянину заламали руки, ігноруючи його вигуки про те, що йому боляче, та крики переляканої дитини.

У липні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що у захоплених містах окупанти хапають усіх, кого бачать, навіть карних злочинців.