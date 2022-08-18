Держат ради дотаций: в Луганске отказываются нормально лечить и отпускать раненых боевиков

По информации росСМИ, врачи заинтересованы в том, чтобы у них было как можно больше пациентов, так как за каждого из них полагаются выплаты от Минобороны РФ.

Тяжелораненых боевиков фактически не лечат в луганских больницах, при этом врачи не хотят отправлять их в Россию, пишет "База". Российские медики-добровольцы объяснили, что больницам выгодно подольше держать раненых у себя, так как за каждого они получают дотации от Минобороны РФ.

Издание приводит в пример одного из пациентов, который еще в начале апреля получил тяжелое ранение: осколком его прошило насквозь, при этом были повреждены кишечник, желудок и другие органы. С фронта мужчину отправили в луганскую больницу, там он провел около месяца и перенес шесть операций, но позже выяснилось, что врачи так и не заметили еще один осколок в его ноге.

После раненого боевика перевели а алчевскую больницу. К этому моменту рана была уже сильно запущена, но, несмотря на это, антибиотиков раненому не давали, раны приходилось обрабатывать его жене, медики этого не делали.

[ + – ] После "лечения" боевик был в состоянии крайнего истощения

Боевику несколько раз обещали, что отправят его на лечение в Россию, но каждый раз откладывали транспортировку. В итоге ему помогли волонтеры, которые организовали переезд в подмосковную больницу. Там местные медики выяснили, что луганчанина во время лечения заразили гепатитом, при этом он оказался сильно истощенным, из-за чего потерял зубы.

Как сообщалось, 17 августа в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлены методы мобилизации во 2-й армейский корпус ВС РФ, который также называют "Народной милицией ЛНР". В оккупированном Луганске у ворот детского сада несколько человек в военной форме поймали мужчину, который, как утверждается, пришел забрать ребенка. Горожанину заломали руки, игнорируя его возгласы о том, что ему больно, и крики испуганного ребенка.

В июле глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что в захваченных городах оккупанты хватают всех, кого видят, даже уголовников.