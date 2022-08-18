Держат ради дотаций: в Луганске отказываются нормально лечить и отпускать раненых боевиков
По информации росСМИ, врачи заинтересованы в том, чтобы у них было как можно больше пациентов, так как за каждого из них полагаются выплаты от Минобороны РФ.
Тяжелораненых боевиков фактически не лечат в луганских больницах, при этом врачи не хотят отправлять их в Россию, пишет "База". Российские медики-добровольцы объяснили, что больницам выгодно подольше держать раненых у себя, так как за каждого они получают дотации от Минобороны РФ.
Издание приводит в пример одного из пациентов, который еще в начале апреля получил тяжелое ранение: осколком его прошило насквозь, при этом были повреждены кишечник, желудок и другие органы. С фронта мужчину отправили в луганскую больницу, там он провел около месяца и перенес шесть операций, но позже выяснилось, что врачи так и не заметили еще один осколок в его ноге.
После раненого боевика перевели а алчевскую больницу. К этому моменту рана была уже сильно запущена, но, несмотря на это, антибиотиков раненому не давали, раны приходилось обрабатывать его жене, медики этого не делали.
Боевику несколько раз обещали, что отправят его на лечение в Россию, но каждый раз откладывали транспортировку. В итоге ему помогли волонтеры, которые организовали переезд в подмосковную больницу. Там местные медики выяснили, что луганчанина во время лечения заразили гепатитом, при этом он оказался сильно истощенным, из-за чего потерял зубы.
Как сообщалось, 17 августа в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлены методы мобилизации во 2-й армейский корпус ВС РФ, который также называют "Народной милицией ЛНР". В оккупированном Луганске у ворот детского сада несколько человек в военной форме поймали мужчину, который, как утверждается, пришел забрать ребенка. Горожанину заломали руки, игнорируя его возгласы о том, что ему больно, и крики испуганного ребенка.
В июле глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что в захваченных городах оккупанты хватают всех, кого видят, даже уголовников.