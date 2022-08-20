З-під завалів зруйнованої окупантами триповерхівки у Харкові дістали тіла 15 людей — ДСНС (фото)

Пошуки загиблих на місці російського злочину у Салтівському районі міста продовжуються.

У Харкові рятувальники дістали тіла вже 15 загиблих людей із-під завалів зруйнованого через обстріл окупантів гуртожитку. Пошуково-рятувальні роботи тривають два дні, повідомили у ДСНС.

Як зазначили рятувальники, станом на 19:00 19 серпня з-під завалів вдалося дістати тіла 15 загиблих людей. Пошуки на місці інциденту у Салтівському районі Харкова продовжуються.

За інформацією ДСНС, до операції залучено 75 осіб, а також 13 од. техніки, зокрема важка інженерна техніка.

[ + – ] ДСНС продовжує шукати загиблих

Нагадаємо, що вчора російські окупанти потужно обстріляли гуртожиток у Харкові. За інформацією рятувальників, інформація про влучення надійшла до них о 21:40. О 23:38 пожежу було локалізовано. Як розповіла радниця голови Харківської облради Наталія Попова, серед постраждалих були люди з порушеннями слуху, які навіть не могли почути повітряну тривогу. У результаті є загиблі та постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Президент України вже відреагував на інцидент у Харкові. Він зазначив, що це "підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора".

Також ми повідомляли, що вранці 18 серпня окупанти знову відкрили вогонь по Харкову. Щонайменше п'ятеро поранених, серед них дитина. Внаслідок влучень снарядів є кілька пожеж.