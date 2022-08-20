Из-под завалов разрушенной оккупантами трехэтажки в Харькове достали тела 15 человек — ГСЧС (фото)

Поиски погибших на месте российского преступления в Салтовском районе города продолжаются.

В Харькове спасатели достали тела уже 15 погибших людей из-под завалов разрушенного из-за обстрелов оккупантов общежития. Поисково-спасательные работы продолжаются два дня, сообщили в ГСЧС.

Как отметили спасатели, по состоянию на 19: 00 19 августа из-под завалов удалось достать тела 15 погибших людей. Поиски на месте инцидента в Салтовском районе Харькова продолжаются.

По информации ГСЧС, к операции привлечено 75 человек, а также 13 ед. техники, в т. ч. тяжелая инженерная техника.

[ + – ] ГСЧС продолжают искать погибших

Напомним, что 17 августа российские оккупанты мощно обстреляли общежитие в Харькове. По информации спасателей, информация о попадании поступила к ним в 21:40. В 23:38 пожар был локализирован. Как рассказала советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова, среди пострадавших были люди с нарушениями слуха, которые даже не могли услышать воздушной тревоги. В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Президент Украины уже отреагировал на инцидент в Харькове. Он отметил, что это "подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора".

Также мы сообщали, что утром 18 августа оккупанты опять открыли огонь по Харькову. По меньшей мере пятеро раненых, среди них — ребенок. В результате попаданий снарядов есть несколько пожаров.