Російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку в Миколаївській області (відео)

У росЗМІ заявили, що успішно атакували військовий об'єкт — військову техніку і склад із боєприпасами. Однак в ОВА говорять про пошкодження житлових будинків та постраждалих мирних жителів.

Збройні сили РФ обстріляли місто Вознесенськ у Миколаївській області. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграмі.

Війська РФ завдали удару по Вознесенську по житловій п'ятиповерхівці та приватним будинкам. Станом на 13:30 відомо про 9 поранених, з яких четверо діти. Одну дитину оперують.

Як пізніше додав Кім, одній дівчинці вирвало око уламком, тому її перевозять до Миколаєва.

У російських ЗМІ удар по Вознесенську назвали "результативною атакою військового об'єкта". Нібито цілями ЗС РФ стала військова техніка та склад боєприпасів.

[ + – ] Скріншот сайту "Військовий огляд"

Обстріл Вознесенська: реакція ОП

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вкотре назвав РФ країною-терористом.

"Боягузи та злочинці, які не здатні воювати з армією, а вміють лише робити це з мирним населенням. Ті, хто віддає накази та виконує їх, стануть нам відомими. І всі відповідатимуть за ці злочини", — написав Єрмак.

Також він додав, що ціль України зробити так, щоб за злочини відповідали не лише нинішнє покоління росіян, а й їхні діти з онуками.

Нагадаємо, з-під завалів зруйнованої ЗС РФ триповерхівки у Харкові дістали тіла 15 загиблих.

19 серпня у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Через це у місті перестали працювати лінії екстрених служб.