У Миколаєві пролунали потужні вибухи, у місті не працюють лінії екстрених служб

О 4:03 у місті оголосили повітряну тривогу, після — було чути вибухи. Також у Миколаєві не працюють лінії 101 та 112.

Ранок у Миколаєві починається сумно. Там пролунали потужні вибухи, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у себе в Telegram.

Повітряна тривога у місті була оголошена о 4:03. Людей просили не виходити з укриттів, оскільки була небезпека "прильоту".

"Миколаїв — потужні вибухи! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", — написав міський голова.

О 4:44 мер міста повідомив про відбій тривоги.

Також у місті не працюють лінії 101 та 112. Причина – невідома. У разі потреби мешканців просять дзвонити за номерами телефонів (0512) 30 45 17 та (0512) 30 45 18.

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Також ми писали, що 16 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що ЗС РФ випускають по українських позиціях до 60 тисяч боєприпасів щодня. За добу росіяни роблять близько 700-800 обстрілів. Також українське командування непокоїться через розташування ракетних систем на території Білорусі вздовж кордону з Україною.