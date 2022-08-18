Обстріл гуртожитку в Харкові: кількість постраждалих зросла до 18, один загиблий

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, дві дитини постраждали під час обстрілу у Слобідському районі міста. Мер Ігор Терехов повідомив, що вранці було щонайменше п'ять ракет.

Під час ранкових обстрілів російські війська вдарили по Слобідському району Харкова щонайменше п'ятьма ракетами, ймовірно, з ОТРК "Іскандер". Загинула одна людина, кількість постраждалих досягла 18. Про це повідомив керівник Харківської ОВ Олег Синєгубов.

"Російські окупанти вранці влучили в приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова, — йдеться в повідомленні. — Станом на зараз, 18 поранених, серед них двоє дітей. 1 людина загинула".

"Тероризм росіян не має межі!" — додав Синєгубов.

[ + – ] Наслідки ракетного удару по гуртожитку у Харкові

За словами мера Ігоря Терехова, після першого удару о 04:32 були ще щонайменше чотири ракетні удари по Харкову.

Напередодні увечері, 17 серпня, під час обстрілу Харкова окупанти влучили у гуртожиток, де мешкають люди з порушеннями слуху. За даними ДСНС України, загинули 7 людей та 13 отримали поранення.

У Холодногірському районі після обстрілу сталася велика пожежа та обвалення в адмінбудівлі. Зайнялися майже 15 автомобілів, що знаходилися на прилеглій території.

Нагадаємо, що після удару по Харкову глава МЗС України Дмитро Кулеба вимагав ще жорсткіших санкцій щодо Кремля. Україна потребує більшої підтримки з боку партнерів, а обмеження, які діють стосовно РФ, потрібно розширити.

Раніше Фокус повідомляв, що під час вечірніх обстрілів Харкова постраждала 11-річна дитина. ЗС РФ завдали по Харкову ударів ракетами "Іскандер".